За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более 5000 человек

Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает снижаться.

На минувшей неделе — c 19 по 25 февраля в Липецкой области было зарегистрировано более 5 тысяч случаев ОРВИ, 183 случая коронавируса, 52 случая гриппа.По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, отмечается снижение на 20% числа случаев заболеваний гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей и снижение на 43% относительно эпидпорога.Сейчас среди населения области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.