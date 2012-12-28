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56 минут назад

За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более 5000 человек

Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает снижаться.

На минувшей неделе — c 19 по 25 февраля в Липецкой области было зарегистрировано более 5 тысяч случаев ОРВИ, 183 случая коронавируса, 52 случая гриппа.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, отмечается снижение на 20% числа случаев заболеваний гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей и снижение на 43% относительно эпидпорога.

Сейчас среди населения области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.

грипп
ОРВИ
коронавирус
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