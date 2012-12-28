Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
«Крик подобен грому – дайте людям рому» - Князь в Липецке ударил себе по голове барабанной палочкой
Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
«Крик подобен грому – дайте людям рому» - Князь в Липецке ударил себе по голове барабанной палочкой
Здоровье
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56 минут назад
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более 5000 человек
Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает снижаться.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, отмечается снижение на 20% числа случаев заболеваний гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей и снижение на 43% относительно эпидпорога.
Сейчас среди населения области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.
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