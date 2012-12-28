Итоги недели: цены

Бананы дорожают, а на рынке подешевели яйца.

Короткая праздничная неделя закончилась и мы, как обычно, проверили изменились ли цены.Наша корзина дешевых продуктов за неделю прибавила в цене на 18 рублей 58 копеек.Дорогая корзина также выросла в цене — на 23 рубля 68 копеек.Обе корзины подорожали из-за бананов. Их в раздел популярных фруктов уже не запишешь: бананы лежат в ящиках с горкой и никто не спешит их покупать.Уже несколько недель подряд мы не находим какой-то продукт в одном из магазинов (в соседних его в изобилии). В этот раз наткнулись на пустые прилавки с курами.На рынке яйца сбавили в цене. На прошлой неделе мы увидели товар по 180 рублей за десяток, на этой таких цен уже не было, самые дорогие яйца продавались на 15 рублей дешевле.Но и дешевых яиц, по 65 рублей за десяток, тоже не было. Рядом с куриными лежали перепелиные яйца. Их продавали сразу по два десятка. И стоили они почти как десяток куриных.На рынке пошли по пути магазинного ценообразования и начали продавать яблоки по 99 рублей.— Это маркетинговый ход. Цена в сто рублей глаза колет! — объяснила цену продавщица.—В магазине никто ценами не возмущается. Покидают в тележку и идут платить на кассу. А у нас жалуются! У нас качество! А в магазинах — только утробу набить, — поддержала ее другая рыночная торговка.А еще на рынке к праздникам торгуют тематическими тортами: сейчас предлагают с темой 23 февраля. Накануне 8 марта обещают торты с цветами.— Ограниченная партия, — сообщила продавщица.