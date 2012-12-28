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104
31 минуту назад
1

Итоги недели: цены

Бананы дорожают, а на рынке подешевели яйца.

Короткая праздничная неделя закончилась и мы, как обычно, проверили изменились ли цены.

Наша корзина дешевых продуктов за неделю прибавила в цене на 18 рублей 58 копеек.



Дорогая корзина также выросла в цене — на 23 рубля 68 копеек.



Обе корзины подорожали из-за бананов. Их в раздел популярных фруктов уже не запишешь: бананы лежат в ящиках с горкой и никто не спешит их покупать.



Уже несколько недель подряд мы не находим какой-то продукт в одном из магазинов (в соседних его в изобилии). В этот раз наткнулись на пустые прилавки с курами.



На рынке яйца сбавили в цене. На прошлой неделе мы увидели товар по 180 рублей за десяток, на этой таких цен уже не было, самые дорогие яйца продавались на 15 рублей дешевле.



Но и дешевых яиц, по 65 рублей за десяток, тоже не было. Рядом с куриными лежали перепелиные яйца. Их продавали сразу по два десятка. И стоили они почти как десяток куриных.



На рынке пошли по пути магазинного ценообразования и начали продавать яблоки по 99 рублей.

— Это маркетинговый ход. Цена в сто рублей глаза колет! — объяснила цену продавщица.



—В магазине никто ценами не возмущается. Покидают в тележку и идут платить на кассу. А у нас жалуются! У нас качество! А в магазинах — только утробу набить, — поддержала ее другая рыночная торговка.

А еще на рынке к праздникам торгуют тематическими тортами: сейчас предлагают с темой 23 февраля. Накануне 8 марта обещают торты с цветами.



— Ограниченная партия, — сообщила продавщица.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Не эксперт
8 минут назад
Ешьте сами свои бананы, пусть дальше на полках тухнут доспевают
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Липецкий обыватель
9 минут назад
"В этот раз наткнулись на пустые прилавки с курами" (с)...Простите, это как?
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Литературовед
17 минут назад
" - Всё кусается - вздохнув, заметил Коровьев - эх, эх..." (М.А. Булгаков "Мастер и Маргарита")
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