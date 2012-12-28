Коронавирус
104
31 минуту назад
1
Итоги недели: цены
Бананы дорожают, а на рынке подешевели яйца.
Наша корзина дешевых продуктов за неделю прибавила в цене на 18 рублей 58 копеек.
Дорогая корзина также выросла в цене — на 23 рубля 68 копеек.
Обе корзины подорожали из-за бананов. Их в раздел популярных фруктов уже не запишешь: бананы лежат в ящиках с горкой и никто не спешит их покупать.
Уже несколько недель подряд мы не находим какой-то продукт в одном из магазинов (в соседних его в изобилии). В этот раз наткнулись на пустые прилавки с курами.
На рынке яйца сбавили в цене. На прошлой неделе мы увидели товар по 180 рублей за десяток, на этой таких цен уже не было, самые дорогие яйца продавались на 15 рублей дешевле.
Но и дешевых яиц, по 65 рублей за десяток, тоже не было. Рядом с куриными лежали перепелиные яйца. Их продавали сразу по два десятка. И стоили они почти как десяток куриных.
На рынке пошли по пути магазинного ценообразования и начали продавать яблоки по 99 рублей.
— Это маркетинговый ход. Цена в сто рублей глаза колет! — объяснила цену продавщица.
—В магазине никто ценами не возмущается. Покидают в тележку и идут платить на кассу. А у нас жалуются! У нас качество! А в магазинах — только утробу набить, — поддержала ее другая рыночная торговка.
А еще на рынке к праздникам торгуют тематическими тортами: сейчас предлагают с темой 23 февраля. Накануне 8 марта обещают торты с цветами.
— Ограниченная партия, — сообщила продавщица.
0
0
0
0
1
Комментарии (3)