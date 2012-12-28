Жена нашла на улице тело покончившего с собой мужа

В обстоятельствах гибели грязинца разбираются правоохранительные органы.

Жительница Грязей обнаружила на улице в районе Культиваторного завода тело своего 38-летнего мужа.Мужчина — инвалид III группы, страдал паническими атаками. По предварительным данным, он покончил с собой.В обстоятельствах гибели грязинца разбираются правоохранительные органы.