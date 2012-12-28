В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
Под видом соцработницы 61-летняя женщина меняла билеты «Банка приколов» на настоящие деньги
Общество
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сегодня, 14:31
Жена нашла на улице тело покончившего с собой мужа
В обстоятельствах гибели грязинца разбираются правоохранительные органы.
Мужчина — инвалид III группы, страдал паническими атаками. По предварительным данным, он покончил с собой.
В обстоятельствах гибели грязинца разбираются правоохранительные органы.
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