Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Общество
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сегодня, 15:36
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Улицы Карьера просыпали пескосоляной смесью
С главной проблемой проезда в этом районе Липецка — ледяной колеей — в муниципальном управлении благоустройства пообещали расправиться в первую же оттепель.
Комментируя ситуацию, в муниципальном управлении благоустройства GOROD48 сообщили, что предприятие «усилит внесение противогололедных материалов на этот участок» и что «с ближайшим потеплением сотрудники управления проведут на улице Шевченко расчистку наледи тяжелой техникой».
Первую часть обещания в МБУ сдержали. После обеда в редакцию GOROD48 жители Карьера прислали видеозаписи, на которых все дороги стали желтыми из-за щедро разбросанного по ним песка. Жителям улиц Урицкого, Шевченко, 4 Пятилетки, Новокарьерной осталось подождать первой же оттепели, чтобы сообщить нам об исполнении второй части обещания — устранения с дорог ледяной корки.
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