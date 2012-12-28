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сегодня, 15:36
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Улицы Карьера просыпали пескосоляной смесью

С главной проблемой проезда в этом районе Липецка — ледяной колеей — в муниципальном управлении благоустройства пообещали расправиться в первую же оттепель.

В полдень GOROD48 опубликовал видеорепортаж с улиц Урицкого и Шевченко, где из-за неубранных от снега силами МБУ «Управление благоустройства Липецка» внутриквартальных проездов стало очень трудно ездить машинам. Он спрессовался, а после оттепели новые морозы превратили снег в лед. С декабря двухполосные дороги сузились до одной полосы, что причиняет большие проблемы водителям. Тяжело приходится и тем, кто ходит пешком.

Комментируя ситуацию, в муниципальном управлении благоустройства GOROD48 сообщили, что предприятие «усилит внесение противогололедных материалов на этот участок» и что «с ближайшим потеплением сотрудники управления проведут на улице Шевченко расчистку наледи тяжелой техникой».

Первую часть обещания в МБУ сдержали. После обеда в редакцию GOROD48 жители Карьера прислали видеозаписи, на которых все дороги стали желтыми из-за щедро разбросанного по ним песка. Жителям улиц Урицкого, Шевченко, 4 Пятилетки, Новокарьерной осталось подождать первой же оттепели, чтобы сообщить нам об исполнении второй части обещания — устранения с дорог ледяной корки.
снег
гололед
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Зося
4 минуты назад
Остальные дороги ждём когда растает само. Их не надо чистить.
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Просто крик души
11 минут назад
Улица Фрунзе не посыпана вообще , ходить там невозможно , сплошной лёд .
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Лена
24 минуты назад
трубы гниют и текут, дороги в дырах, тротуары во льду, медпомощь в виде подорожника , а цены летят в космос опережая скорость ракеты.
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Это что же такое ?!?!
27 минут назад
Чтобы работники эти, а заодно и липецкая власть, выполняли СВОЮ работу, за которую они зар.плату получают, нужно их ткнуть носом в каждую улицу, в каждую дорогу ?!?! Да что происходит-то в этом Липецке ?!?!
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Гость
33 минуты назад
Песок нынче дефицит, надо из Сахары конрабандой везти. И вообще, что вы пристали? Хорошие у нас дороги! Это вы ездить и ходить правильно не умеете!
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Наталья
42 минуты назад
Не усилили внесение, а приступили к внесению противогололеднях материалов. Спасибо городу 48, если бы не они.....
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Парфия
сегодня, 16:04
Город 48, опубликуйте пожалуйста наличие ровно такой же проблемы на дублере пр. Победы, от ул. Катукова, до 60 лет СССР. Колея, по обеим сторонам ледяные наросты, дорога давно стала односторонней. Без вашей помощи видимо ничего не изменится.
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гость
сегодня, 15:57
Арбат на 9ом когда расчистят?
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Гость
сегодня, 15:57
В первую оттепель серьезно может весной уже смешно
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ЮВП
сегодня, 15:56
В Питере Матвеенко сосульки лазером сбивала. Может и нам попробовать лед им плавить ?
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