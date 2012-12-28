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1054
52 минуты назад
18

«Двадцать лет тут живу — в первый раз такая страсть!»

Новые дороги на Карьере стали непроездными из-за нечищеного снега, превратившегося в лед.

Летом и осенью прошлого года район Карьера в границах улиц Орловской, Шкатова, 4-й Пятилетки и Урицкого был одной большой стройплощадкой: «Квадра» и «РВК» обновляли коммуникации, а подрядчики управления главного смотрителя ремонтировали дороги. Из-за этого жители Карьера очутились в коммунально-дорожной западне — каждый день они начинали с поиска маршрутов по дорогам, уставленным «кирпичами» и барьерами. К концу октября все выдохнули — работы закончились. Однако уже в декабре Карьер, как и весь Липецк, завалило снегом.

Муниципальное управление благоустройства и привлеченные организации сосредоточилось на расчистке тех дорог, по которым ходит общественный транспорт, а межквартальные проекты остались без должного внимания. Как говорится, забили на свои обязанности убирать снег из дворов и подъездов к домам «управляшки», не обладающие необходимым количеством тракторов и дворников. В итоге пара циклов «мороз-оттепель» сделали ситуацию в микрорайонах ненормальной.

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— Вы написали, что депутаты горсовета назвали работу по зимней уборке Липецка неудовлетворительной. Приглашаем посмотреть на то, как утром жители Карьера утром выезжают на улицу Гагарина, — позвонил в редакцию GOROD48 житель многоэтажки по улице Шевченко, 1.

Сегодня в восемь утра наш корреспондент вышел из машины на углу улиц Гагарина и Урицкого. И был вынужден сразу же надеть на ноги ледоходы. Но даже шипованная обувь не помогла ему избежать падения напротив въезда в 12-ю гимназию: пешеходная дорожка, которой пользуются наряду с учащимися еще и воспитанники 62-го детского сада, блестела льдом как конькобежная дорожка. Хорошо еще, что со вторника школьники перешли на свободное посещение, и гимназия по факту не работает до понедельника. Об этом корреспонденту сообщила какая-то женщина, вышедшая на улицу Урицкого со школьным дворником. Она попросила его срубить полуметровой ширины кусок льда с середины дороги, чтобы открыть заезд на территорию школы.

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— Вообще это не наша зона ответственности, — сказала властная женщина, узнав, что перед ней — корреспондент GOROD48.

Дворник послушно стал стучать ломом по десятисантиметровой корке льда, уходя с дороги тогда, когда мимо школы проезжали машины. Но если на этом участке — между гимназией и детским садом — на встречном движении пересекались две машины, начинался триллер, ведь из-за обледеневших валов снега на дороге осталась всего одна полоса. Посередине которой — высокий валик льда. И тут начинались «пятнашки»: скрежеща днищем по льду, кто-то пытался взобраться на обледеневшие снежные горки, уступая дорогу встречной машине. Которую, пробуксовывающую на льду, мотало по колее.

— Двадцать лет тут живу — в первый раз такая страсть! — заявил корреспонденту пожилой мужчина, который не мог выехать на своей машине с низкой посадкой в колею также превратившейся в однополосную улицы Шевченко.

Чтобы съехать с ледяной горки у дома №5 и не ударится бампером в ледяную колею на дороге, он достал из багажника саперную лопатку на длинной ручке и стал долбить лед:

— Я был свидетелем того, как мимо меня проехал трактор с поднятой лопатой!

По наблюдениям того, как действовали водители, было очевидно, что у них холодная выдержка и в то же время горячее сердце. Они уступали друг другу дорогу, толкали застрявшие машины, давали советы по путям объезда заледеневших бугров.


Большие претензии к зимней уборке были и у пешеходов. Ведь вдоль улицы Шевченко ходить невозможно из-за сплошного льда. Поэтому карьерские ходят по дорогам, где хотя бы изредка встречаются куски асфальта.

Дом №1 по Шевченко обсуживает УК «Слобода», дом №3 — УК «Привокзальная». Дорожки вдоль подъездов посыпаны песком, но в нескольких метрах от углов домов обрываются в лед. Почему?

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У этих «управляшек» — один директор и общий номер телефона аварийно-диспетчерской: 55-57-17. В ответ на звонок — длинные гудки: пик-пик-пик. А вот в МБУ «Управление благоустройства Липецка» трубку взяли. Нам сообщили, что улицу Шевченко не раз этой зимой чистили от снега в оттепели. «Специалисты усилят внесение противогололедных материалов на этот участок. С ближайшим потеплением сотрудники управления проведут на улице Шевченко расчистку наледи тяжелой техникой».
уборка дорог
снег
гололед
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
?
1 минуту назад
Вся Фащевка такая же, каток и не разъехаться. Песка ноль.
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Викторм
1 минуту назад
Когда будут сажать уже?! Превратили город в дыру...
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Александр
2 минуты назад
Да такое по всему городу. На окраинах вообще жесть. Живем не нужные своей власти
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Лип
2 минуты назад
24,26,27,28, 29 мкрны тоже самое,
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Гость
7 минут назад
По этой дороге, мимо гимназии, мы как-тозеркалами щелканулись. Ни я, ни водитель встречьной машины не виноват. Дороги такие...
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?
12 минут назад
Так везде такое. На 24 микрорайоне колеса в ледяных ямах остаются. Вспоминаешь, когда жаловался на ямы в асфальте и думаешь. Побыстрее бы до этих ям растаяло. Администрация АУ
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ЮВП
15 минут назад
Шамана позовите, полегчает.
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гость
16 минут назад
Кто тот единственный арендатор, который раздавал технику всем УК и что с ним случилось? На кого обиделся?
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Житель Сокола
18 минут назад
Все вопросы к Звонареву, он сказал что весь снег вывезли.
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Лида
21 минуту назад
Да так по всему Липецку! В центре по Неделина пройдите.За каскадом загляните.Липецк превратился в беспросветную дыру и жизнь здесь все более невыносима.
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