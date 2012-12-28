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52 минуты назад
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«Липецку нужен «план Б» по борьбе с погодными форс-мажорами»

Депутаты профильной комиссии Липецкого горсовета заслушали отчеты вице-мэра Николая Дергунова и председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева о зимней уборке города.

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета вице-мэр Николай Дергунов и председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев рассказывали о зимней уборке города.

Вначале несколько цифр. По муниципальному заданию за МБУ «Управление благоустройства Липецка» закреплены для уборки 5,7 млн кв.м. дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов и улиц частного сектора. Бюджет предприятия на протяжении прошлого года вырос с 370 млн рублей до 608 миллионов за счет средств, полученных на привлечение наемной техники для зимней уборки (96,2 млн рублей), и денег на покупку дополнительных партий песка и технической соли. По состоянию на 15 февраля на улицы Липецка высыпано 26,4 тысячи тонн пескосоляной смеси (вдвое больше, чем прошлой зимой) и без малого четыре тысячи тонн соли (также вдвое больше, чем зимой 2022-2023 года). Снега с дорог и тротуаров вывезли уже 320 тысяч тонн снега — в 17 раз больше, чем годом ранее!

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Эта зима переплюнула все самые негативные сценарии, к которым, по словам Николая Дергунова, можно отнести аномальные морозы, оттепели, обильные снегопады (с 9 по 15 декабря в Липецке выпало 34,5 мм осадков, или месячная их норма) и пролившийся на этой неделе ледяной дождь.

— Мы этой зимой увидели все! — сказал вице-мэр. — Мы проходим очень сложный период. Такой зимы не было с 2016 года, но и она не сопоставима с нынешней.

Но первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев назвал уборку города неудовлетворительной, призвав чиновников не пенять на снег, дождь и морозы, а депутат Александр Мишин добавил, что работу чиновников оценивают по результату. «Что вы будете делать, если нас еще раз засыплет снегом? Есть ли у вас некий «план Б» по борьбе с погодными форс-мажорами, чтобы нам не попасть в очередной коллапс?»

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Николай Дергунов согласился с тем, что нужно пересмотреть работу МБУ «Управление благоустройства Липецка», что предприятие должно быть более эффективным. Главное — набрать полноценный штат рабочих (сейчас предприятию не хватает около 400 сотрудников). С этой целью с 1 декабря прошлого года нижнюю планку заработной платы трактористам и водителям категорий С и Е подняли до 70 тысяч, дворникам — до 36 400 рублей (некоторые стахановцы в январе получили более ста тысяч рублей). С начала февраля в офисе «Работа России» в МФЦ на проспекте Победы специальный менеджер вербует в МБУ липчан с нужными муниципальному предприятию навыками. И уже нашел семь желающих. А по договору с Исправительным центром в МБУ прислали 11 осужденных, которые стали грузчиками и дворниками.

— Базовая задача — обеспечить все имеющиеся 98 единиц техники персоналом. Найти столько водителей и трактористов, чтобы она работала зимой в три смены 24 часа в сутки. Только лишь когда мы сформируем штаты, можно будет думать о решении второй проблемы, приобретении новой техники. Какой смысл покупать ее сейчас? Чтобы она простаивала в гараже?

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Вице-мэр тут же и поправил сам себя. Николай Дергунов заметил, что с последствиями таких залповых снегопадов, какие обрушились на Липецк в декабре, МБУ не справиться в одиночку. Что это стихия. И назвал положительным, требующим анализа с последующими выводами, опыт декабрьских массовых субботников по уборке снега. Тогда было задействовано 230 единиц специализированной техники вместе с наемной, а лопаты в руки вместе с мэром взяли студенты, школьники, областные спасатели, работники городской администрации и подведомственных организаций, депутаты горсовета, строители, энергетики. Всего в уборке города было задействовано порядка 2 600 человек.

Председатель горсовета Евгения Фрай переадресовала чиновникам вопрос от горожан: рассмотреть строительство снегоплавильной станции. Николай Дергунов ответил, что об этом в мэрии думают уже несколько лет. Он рассказал, что мобильные снегоплавильные станции неэффективны из-за малой производительности, а цена стационарной неподъемна для городского бюджета (в прошлом году она начиналась от 70 млн рублей). Но городу было полезно обзавестись работающей на природным газе снегоплавильной станцией, так как в декабре две существующие снежные свалки — на улице Студеновской и в районе «Елецкого» — были переполнены. Только январская оттепель спасла ситуацию.

Депутат Екатерина Пинаева спросила, почему МБУ вывозит снег только с красных линий тех улиц, по которым ездит общественный транспорт? Ей ответили, что на вывоз снега из микрорайонов и частного сектора нет средств. А депутат Андрей Выжанов поинтересовался, по какому принципу МБУ посыпает песком тротуары? Он привел в пример улицу Зегеля, где песка столько, что хоть песочницы делай. Но есть улицы, где песка не видели ни разу.

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— Приоритеты МБУ — остановки, переходы через дороги. Пешеходные зоны обрабатываются во вторую очередь. В последние дни мы ежедневно корректируем графики посыпки песком улиц из-за ледяных дождей и жалоб горожан. Обрабатываем некоторые места дважды в день порой, — сказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.

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было — стало: подход к остановке на улице Свиридова вчера и сегодня  

Вице-мэр добавил, что по «Правилам благоустройства Липецка» своя зона ответственности есть у управляющих компаний, своя — десять метров от входа в магазин, аптеку, кафе, офис — у их собственников или арендаторов. Но ответственного бизнеса в городе, по наблюдениям Николая Дергунова, немного.

А где этому самому бизнесу брать песок? — спросил кто-то из депутатов. Где-угодно, но только не на складе городского управления благоустройства, — ответили ему.

Депутат Алексей Харин задал очень важный вопрос: если с начала зимы на улицы города высыпали без малого 30 тысяч тонн пескосоляной смеси, как его быстро убрать по весне? Первый хороший ливень — и все ливневки забьет песком.

На этот вопрос Николай Дергунов ответил стоически. Мол, не скрою, будет тяжело оперативно собрать с улиц весь этот песок. «Нам уже в декабре все было ясно». Но в МБУ будут стараться. Например, два миллиона рублей зарезервированы на наем сторонних организаций, работники которых лопатами будут очищать от грязи тротуары и стыки дорог с бордюрами. В МБУ будут действовать по ситуации, будут перенаправлять силы и средства туда, где это нужно в первую очередь. И, конечно, пробивать при необходимости забившиеся песком участки ливневой канализации.
ледяной дождь
снег
Липецкий горсовет
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Комментарии (16)

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Как гость
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Где
4 минуты назад
Начните со статистике о пострадавших и обратившихся в травмпункты. Тогда и оцените свою работу. Два последних дня молчите
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Гость
12 минут назад
Все таки многое зависит от руководителей, в Грязи ситуация гораздо лучше Липецка, и по районам часто тоже, и бюджеты там по скромнее будут, но снег чистят оперативно
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Садовод
12 минут назад
Липецку не план "Б" нужен, а грамотный рачительный хозяин, которому нужен этот город, которому не нужны должности в Москве
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Сосед
13 минут назад
Город превратился в настоящую помойку. Мусор с 28 микрорайона вывозят только 1 раз в неделю. Уже крысы бегают и нечего не боятся.
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Кадры
22 минуты назад
Вот рынок и порешал ) как говорил один чиновник, зачем вы работаете за маленькую зарплату? Увольняйтесь и идите на большую! Так и будем бегать за морковкой и никогда это не прекратитс
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Интересно...
23 минуты назад
Эвакуатор как стоял на остановке, так и стоит до сих пор))) А вы говорите, не паркуйтесь на дорогах.
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Маришка
25 минут назад
Хотя бы не писали это,не злили народ.Наш город превратился в большую помойку и виноваты мы все в этом! все эти заседания и разговоры ерунда. С декабря месяца не могут найти рабочих на обслуживание техники, ды вы их и не найдете. Дайте людям перспектив и зарплату дворникам 70000,а то 37500 -класс,сами проживите на них.
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Гость
13 минут назад
Пожалуйста, приведите (аргументированно) в пример дворника с зарплатой в 37,5 тыс руб, а затем будем надеяться на 70))!
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Не зря
26 минут назад
Надо менять концепцию, убирать надо с окраин а не центр вылизывать.
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Горожанин Липецка
29 минут назад
Удивительно как мы жили в СССР, снега и морозов наверно не было, и жили мы без эффективных менеджеров.
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Думаю
32 минуты назад
Сказки для наших ушей, хорошо пишит да толку очень мало судя по неубранному снегу и гололёд.
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