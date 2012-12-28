«Липецку нужен «план Б» по борьбе с погодными форс-мажорами»

Депутаты профильной комиссии Липецкого горсовета заслушали отчеты вице-мэра Николая Дергунова и председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева о зимней уборке города.

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета вице-мэр Николай Дергунов и председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев рассказывали о зимней уборке города.Вначале несколько цифр. По муниципальному заданию за МБУ «Управление благоустройства Липецка» закреплены для уборки 5,7 млн кв.м. дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов и улиц частного сектора. Бюджет предприятия на протяжении прошлого года вырос с 370 млн рублей до 608 миллионов за счет средств, полученных на привлечение наемной техники для зимней уборки (96,2 млн рублей), и денег на покупку дополнительных партий песка и технической соли. По состоянию на 15 февраля на улицы Липецка высыпано 26,4 тысячи тонн пескосоляной смеси (вдвое больше, чем прошлой зимой) и без малого четыре тысячи тонн соли (также вдвое больше, чем зимой 2022-2023 года). Снега с дорог и тротуаров вывезли уже 320 тысяч тонн снега — в 17 раз больше, чем годом ранее!Эта зима переплюнула все самые негативные сценарии, к которым, по словам Николая Дергунова, можно отнести аномальные морозы, оттепели, обильные снегопады (с 9 по 15 декабря в Липецке выпало 34,5 мм осадков, или месячная их норма) и пролившийся на этой неделе ледяной дождь.— Мы этой зимой увидели все! — сказал вице-мэр. — Мы проходим очень сложный период. Такой зимы не было с 2016 года, но и она не сопоставима с нынешней.Но первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев назвал уборку города неудовлетворительной, призвав чиновников не пенять на снег, дождь и морозы, а депутат Александр Мишин добавил, что работу чиновников оценивают по результату. «Что вы будете делать, если нас еще раз засыплет снегом? Есть ли у вас некий «план Б» по борьбе с погодными форс-мажорами, чтобы нам не попасть в очередной коллапс?»Николай Дергунов согласился с тем, что нужно пересмотреть работу МБУ «Управление благоустройства Липецка», что предприятие должно быть более эффективным. Главное — набрать полноценный штат рабочих (сейчас предприятию не хватает около 400 сотрудников). С этой целью с 1 декабря прошлого года нижнюю планку заработной платы трактористам и водителям категорий С и Е подняли до 70 тысяч, дворникам — до 36 400 рублей (некоторые стахановцы в январе получили более ста тысяч рублей). С начала февраля в офисе «Работа России» в МФЦ на проспекте Победы специальный менеджер вербует в МБУ липчан с нужными муниципальному предприятию навыками. И уже нашел семь желающих. А по договору с Исправительным центром в МБУ прислали 11 осужденных, которые стали грузчиками и дворниками.— Базовая задача — обеспечить все имеющиеся 98 единиц техники персоналом. Найти столько водителей и трактористов, чтобы она работала зимой в три смены 24 часа в сутки. Только лишь когда мы сформируем штаты, можно будет думать о решении второй проблемы, приобретении новой техники. Какой смысл покупать ее сейчас? Чтобы она простаивала в гараже?Вице-мэр тут же и поправил сам себя. Николай Дергунов заметил, что с последствиями таких залповых снегопадов, какие обрушились на Липецк в декабре, МБУ не справиться в одиночку. Что это стихия. И назвал положительным, требующим анализа с последующими выводами, опыт декабрьских массовых субботников по уборке снега. Тогда было задействовано 230 единиц специализированной техники вместе с наемной, а лопаты в руки вместе с мэром взяли студенты, школьники, областные спасатели, работники городской администрации и подведомственных организаций, депутаты горсовета, строители, энергетики. Всего в уборке города было задействовано порядка 2 600 человек.Председатель горсовета Евгения Фрай переадресовала чиновникам вопрос от горожан: рассмотреть строительство снегоплавильной станции. Николай Дергунов ответил, что об этом в мэрии думают уже несколько лет. Он рассказал, что мобильные снегоплавильные станции неэффективны из-за малой производительности, а цена стационарной неподъемна для городского бюджета (в прошлом году она начиналась от 70 млн рублей). Но городу было полезно обзавестись работающей на природным газе снегоплавильной станцией, так как в декабре две существующие снежные свалки — на улице Студеновской и в районе «Елецкого» — были переполнены. Только январская оттепель спасла ситуацию.Депутат Екатерина Пинаева спросила, почему МБУ вывозит снег только с красных линий тех улиц, по которым ездит общественный транспорт? Ей ответили, что на вывоз снега из микрорайонов и частного сектора нет средств. А депутат Андрей Выжанов поинтересовался, по какому принципу МБУ посыпает песком тротуары? Он привел в пример улицу Зегеля, где песка столько, что хоть песочницы делай. Но есть улицы, где песка не видели ни разу.— Приоритеты МБУ — остановки, переходы через дороги. Пешеходные зоны обрабатываются во вторую очередь. В последние дни мы ежедневно корректируем графики посыпки песком улиц из-за ледяных дождей и жалоб горожан. Обрабатываем некоторые места дважды в день порой, — сказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.Вице-мэр добавил, что по «Правилам благоустройства Липецка» своя зона ответственности есть у управляющих компаний, своя — десять метров от входа в магазин, аптеку, кафе, офис — у их собственников или арендаторов. Но ответственного бизнеса в городе, по наблюдениям Николая Дергунова, немного.А где этому самому бизнесу брать песок? — спросил кто-то из депутатов. Где-угодно, но только не на складе городского управления благоустройства, — ответили ему.Депутат Алексей Харин задал очень важный вопрос: если с начала зимы на улицы города высыпали без малого 30 тысяч тонн пескосоляной смеси, как его быстро убрать по весне? Первый хороший ливень — и все ливневки забьет песком.На этот вопрос Николай Дергунов ответил стоически. Мол, не скрою, будет тяжело оперативно собрать с улиц весь этот песок. «Нам уже в декабре все было ясно». Но в МБУ будут стараться. Например, два миллиона рублей зарезервированы на наем сторонних организаций, работники которых лопатами будут очищать от грязи тротуары и стыки дорог с бордюрами. В МБУ будут действовать по ситуации, будут перенаправлять силы и средства туда, где это нужно в первую очередь. И, конечно, пробивать при необходимости забившиеся песком участки ливневой канализации.