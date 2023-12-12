Метель нарушила не только интервалы движения, но и запутала водителей

Погодный фарс-мажор в городе принимает самые разные формы.

Сутки в Липецке метет, и, при такой интенсивности снегопада удивительно, что общественный транспорт вообще работает. Правда, не обходится без курьезов. Сегодня утром на Соколе пассажирский автобус вышел в рейс под двумя разными номерам. Спереди он был 346-м, сбоку – 33А.



«Помните замечательный рассказ про два девятых вагона? Так вот, в 8 с копейками на Горского приехал 346-й автобус. В него загрузилась толпа. Оплатили. Едем. Внезапно на Баумана выясняется, что половина пассажиров этого автобуса едет в 346-м автобусе, а другая половина — в автобусе 33А. Возникло недопонимание.



Тем, кто ехал в 346, пришлось выйти и ждать следующий автобус. А водитель обиделся и с открытыми дверями поехал дальше по только ему известному маршруту…», — написал свидетель произошедшего.





Ситуация с транспортом сегодня находится вне какой-либо логики, с одной стороны по объективным причинам, по другой, как сокольском случае — по необъяснимым.



Из-за сложной дорожной обстановки городской департамент транспорта перевел обслуживание пассажиров на интервальное движение: диспетчеры через равные промежутки времени (они разные для разных маршрутов) выпускают транспорт с конечных остановок. В департаменте надеются, что после утреннего часа пик автобусы вновь поедут по расписанию.