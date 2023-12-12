Общество

30 минут назад

Метель нарушила не только интервалы движения, но и запутала водителей

4 1086
#метель #транспорт

Погодный фарс-мажор в городе принимает самые разные формы.

Сутки в Липецке метет, и, при такой интенсивности снегопада удивительно, что общественный транспорт вообще работает. Правда, не обходится без курьезов. Сегодня утром на Соколе пассажирский автобус вышел в рейс под двумя разными номерам. Спереди он был 346-м, сбоку – 33А.

«Помните замечательный рассказ про два девятых вагона? Так вот, в 8 с копейками на Горского приехал 346-й автобус. В него загрузилась толпа. Оплатили. Едем. Внезапно на Баумана выясняется, что половина пассажиров этого автобуса едет в 346-м автобусе, а другая половина — в автобусе 33А. Возникло недопонимание.

Тем, кто ехал в 346, пришлось выйти и ждать следующий автобус. А водитель обиделся и с открытыми дверями поехал дальше по только ему известному маршруту…», — написал свидетель произошедшего.


Ситуация с транспортом сегодня находится вне какой-либо логики, с одной стороны по объективным причинам, по другой, как сокольском случае — по необъяснимым.

Из-за сложной дорожной обстановки городской департамент транспорта перевел обслуживание пассажиров на интервальное движение: диспетчеры через равные промежутки времени (они разные для разных маршрутов) выпускают транспорт с конечных остановок. В департаменте надеются, что после утреннего часа пик автобусы вновь поедут по расписанию.
4 1086
#метель #транспорт

Комментарии (4)

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маршрутка 333

5 минут назад
Кому не нравится?! Идите тогда пешком!!
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Скорей всего так.

9 минут назад
Частников после 18 часов вообще на рейсах не увидишь.а муниципальный наверное по 2 на маршруте оставлены, судя по длительности ожидания их.
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Матвей

13 минут назад
Анекдот!))
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Алла

14 минут назад
так какой это был 33а или 346 ?
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