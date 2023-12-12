Общество

сегодня, 10:06

Липецк едет, но застревает в пробках

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#пробки #снегопад
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Липецк едет, но застревает в пробках

В соседних городах дорожная обстановка не лучше.

Сегодня с утра заторы наблюдаются на площади Победы, кольце Трубного завода, у памятника Танкистам, на улицах Московской, Гагарина, Механизаторов, Товарном поезде.

Липчане жалуются, что автобусы не могут подъехать близко к остановкам.

— Ныряешь в сугроб и только потом добираешься до автобуса. Едешь-едешь, кажется, что уже доехал до работы, а оказывается, что ты только в середине пути, — делятся впечатлениями горожане.

Не лучше дорожная ситуация и в со соседних областных центрах, Воронеже и Тамбове, где также продолжаются снегопады.




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#пробки #снегопад
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Комментарии (7)

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Гость

10 минут назад
Когда во дворах чистить начнут?????
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Саша с Уралмаша

34 минуты назад
апач, так они и есть двоечники, и привычки сохранились!
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апач

45 минут назад
Как двоечники перед родителями оправдываются - ну и что, вон Петька и Васька тоже двойки получили...
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При чём тут

50 минут назад
другие города??? За свой отчитайтесь! Работать будете или так и будем тонуть то в лужах, то в снегу???
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NN

55 минут назад
Все как всегда!!! Не ждали ее, а она .... пришла!)
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Блин горелый

сегодня, 10:34
В соседних городах дорожная обстановка не лучше - от этих слов липчанам стало веселей, а в Америке целый город торнадо разнес - пора в пляс!
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

сегодня, 10:24
Хотели снега получите!!!
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