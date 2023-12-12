Общество
сегодня, 10:06
Липецк едет, но застревает в пробках
В соседних городах дорожная обстановка не лучше.
Сегодня с утра заторы наблюдаются на площади Победы, кольце Трубного завода, у памятника Танкистам, на улицах Московской, Гагарина, Механизаторов, Товарном поезде.
Липчане жалуются, что автобусы не могут подъехать близко к остановкам.
— Ныряешь в сугроб и только потом добираешься до автобуса. Едешь-едешь, кажется, что уже доехал до работы, а оказывается, что ты только в середине пути, — делятся впечатлениями горожане.
Не лучше дорожная ситуация и в со соседних областных центрах, Воронеже и Тамбове, где также продолжаются снегопады.
Липчане жалуются, что автобусы не могут подъехать близко к остановкам.
— Ныряешь в сугроб и только потом добираешься до автобуса. Едешь-едешь, кажется, что уже доехал до работы, а оказывается, что ты только в середине пути, — делятся впечатлениями горожане.
Не лучше дорожная ситуация и в со соседних областных центрах, Воронеже и Тамбове, где также продолжаются снегопады.
Гость
Саша с Уралмаша
апач
При чём тут
NN
Блин горелый
Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ