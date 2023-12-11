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«Федеральная трасса, железная дорога, дальняя деревня, город — везде наши пациенты»
Грязинская подстанция №8 «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» на днях получила очередной новый автомобиль.
Новенькая «ГАЗель» уже въезжает на вызовы.
— Это не просто машина скоро помощи, а целый медицинский кабинет на колесах, посмотрите, как она «напичкана» разным оборудованием, — говорит водитель нового санитарного автомобиля Александр Соколов. — Здесь есть все, чтобы оказать первую помощь, спасти пострадавшего. А спасать приходится, вызовы бывают не только к температурящим пациентам, но и к травмированным. Задача водителя быстро довезти медиков до пациента. А новая машина, конечно же, залог этой экстренности. И у нас ведь в Грязинском районе разброс большой, ездим и за 50 километров от райцентра. Бывают дороги разные, задача же проехать до самого отдаленного села, бывает даже по распутице, после дождя или таяния снега, или по глубоким сугробам.
Служба скорой помощи в Липецкой области находится в стадии реформы. Все отделения скорой помощи региона переданы или передаются ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области». Одним из главных условий реформирования службы стало обеспечение каждой подстанции новыми машинами.
Старший фельдшер подстанции Татьяна Смольянинова дополняет слова Александра Соколова — новая машина приспособлена для приема родов, реанимации, восстановления функции дыхания…
— Кстати, нас в этом году обеспечили не только этим автомобилем. В феврале мы получили четыре машины! У нас новый автопарк по сути. Но, и работы очень много. В год у нас по 22 тысячи вызовов. Район и город не маленькие, около 80 тысяч человек. Работников подстанции — 38. Пять бригад медиков, в сутки по 50-70 выездов, — говорит Татьяна Смольянинова. — Федеральная трасса Р-119, участок, проходящий по Грязинскому району, дальние деревни, сам город — везде пациенты наши. Мы мчимся и на ДТП на трассу, и к поезду, пассажиру которого стало плохо, ведь Грязи это один из крупнейших в стране железнодорожных узлов. На вокзале дежурит свой фельдшер, но он ждет нас, если вдруг с кем-то из пассажиров стало плохо. Так, что мы, можно сказать, оказываем помощь всей стране, для нас каждый пациент — свой.
Федеральная программа обновления парка медицинских машин действует с 2016 года. За это время Липецкая область получила 93 новых автомобиля. Только за этот год — 23. Ключи от 11 новых авто губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил районным больницам 7 декабря. И обновление автопарка продолжится.
Вручая медикам новые машины, губернатор сообщил, что с 1 января 2024 года водителям станций скорой помощи повысят зарплату.
Новые машины, материальное стимулирование водителей, важная составляющая оперативности «скорой».
— В первую очередь скорая помощь отрабатывает экстренные вызовы: на ДТП, пожары, инфаркты, инсульты, вызовы к детям до года по любой причине, на утопления, суициды, высотные падения, асфиксии, проникающие ранения любой природы, кровотечения, роды, любые происшествия в общественных местах, угрозы террористических актов. В это зимнее время не стоит забывать о падениях при снегопаде и гололеде, — говорит руководитель «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский.
По словам Александра Игнатовского, федеральным «Порядком оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи» предусмотрены два часа. А вот на экстренные случаи медики должны примчаться в течение 20 минут. И тут все в руках водителя, и, соответственно, новый автомобиль является инструментом спасения.
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