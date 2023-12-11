Общество

сегодня, 17:00

«Федеральная трасса, железная дорога, дальняя деревня, город — везде наши пациенты»

5 596
#здравоохранение #транспорт #скорая помощь
2
«Федеральная трасса, железная дорога, дальняя деревня, город — везде наши пациенты»

Грязинская подстанция №8 «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» на днях получила очередной новый автомобиль. 

«ГАЗель Некст» класса «B» получена подстанцией по федеральной программе обновления медицинского автопарка.

Новенькая «ГАЗель» уже въезжает на вызовы.

IMG_3250.JPG

— Это не просто машина скоро помощи, а целый медицинский кабинет на колесах, посмотрите, как она «напичкана» разным оборудованием, — говорит водитель нового санитарного автомобиля Александр Соколов. — Здесь есть все, чтобы оказать первую помощь, спасти пострадавшего. А спасать приходится, вызовы бывают не только к температурящим пациентам, но и к травмированным. Задача водителя быстро довезти медиков до пациента. А новая машина, конечно же, залог этой экстренности. И у нас ведь в Грязинском районе разброс большой, ездим и за 50 километров от райцентра. Бывают дороги разные, задача же проехать до самого отдаленного села, бывает даже по распутице, после дождя или таяния снега, или по глубоким сугробам.

IMG_3246.JPG

IMG_3259.JPG

Служба скорой помощи в Липецкой области находится в стадии реформы. Все отделения скорой помощи региона переданы или передаются ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области». Одним из главных условий реформирования службы стало обеспечение каждой подстанции новыми машинами.

Старший фельдшер подстанции Татьяна Смольянинова дополняет слова Александра Соколова — новая машина приспособлена для приема родов, реанимации, восстановления функции дыхания…

— Кстати, нас в этом году обеспечили не только этим автомобилем. В феврале мы получили четыре машины! У нас новый автопарк по сути. Но, и работы очень много. В год у нас по 22 тысячи вызовов. Район и город не маленькие, около 80 тысяч человек. Работников подстанции — 38. Пять бригад медиков, в сутки по 50-70 выездов, — говорит Татьяна Смольянинова. — Федеральная трасса Р-119, участок, проходящий по Грязинскому району, дальние деревни, сам город — везде пациенты наши. Мы мчимся и на ДТП на трассу, и к поезду, пассажиру которого стало плохо, ведь Грязи это один из крупнейших в стране железнодорожных узлов. На вокзале дежурит свой фельдшер, но он ждет нас, если вдруг с кем-то из пассажиров стало плохо. Так, что мы, можно сказать, оказываем помощь всей стране, для нас каждый пациент — свой.

IMG_3262.JPG

Федеральная программа обновления парка медицинских машин действует с 2016 года. За это время Липецкая область получила 93 новых автомобиля. Только за этот год — 23. Ключи от 11 новых авто губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил районным больницам 7 декабря. И обновление автопарка продолжится.

Вручая медикам новые машины, губернатор сообщил, что с 1 января 2024 года водителям станций скорой помощи повысят зарплату.

Новые машины, материальное стимулирование водителей, важная составляющая оперативности «скорой».

— В первую очередь скорая помощь отрабатывает экстренные вызовы: на ДТП, пожары, инфаркты, инсульты, вызовы к детям до года по любой причине, на утопления, суициды, высотные падения, асфиксии, проникающие ранения любой природы, кровотечения, роды, любые происшествия в общественных местах, угрозы террористических актов. В это зимнее время не стоит забывать о падениях при снегопаде и гололеде, — говорит руководитель «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский.

По словам Александра Игнатовского, федеральным «Порядком оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи» предусмотрены два часа. А вот на экстренные случаи медики должны примчаться в течение 20 минут. И тут все в руках водителя, и, соответственно, новый автомобиль является инструментом спасения.
5 596
#здравоохранение #транспорт #скорая помощь
2

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Партработник

28 минут назад
Лучше бы написали как в лизинг мед оборудование у своей жены по цене на 30-40% дороже закупается.
ответить

Введите ваше имя

35 минут назад
А я уже давно непользуюсь бесплатной мед помощью. Там сидят именно одни... Лучше 1000 отдать или там несколько но тебе сделают все по высшему разряду как в СССР. Я даже полис выкинул.
ответить

03

58 минут назад
когда реформа будет для главного и главной с титова?
ответить

Гость

сегодня, 17:23
Симпотная,старшая
ответить

Лип

сегодня, 17:06
Поликлиникам обновите машины и зп водителям поднимите
ответить
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

На трех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
3
На трех улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 17:15

Общество
Банк оштрафовали на 60 000 рублей за назойливые звонки дочери умершего заёмщика
#приставы #долги
4
Банк оштрафовали на 60 000 рублей за назойливые звонки дочери умершего заёмщика

сегодня, 16:52

Общество
Инженерные кадры теперь куются и в елецком Центре цифрового образования «IT-куб»
Инженерные кадры теперь куются и в елецком Центре цифрового образования «IT-куб»

сегодня, 15:48

Общество
В Хлевенском районе сегодня простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим
#спецоперация #Украина
В Хлевенском районе сегодня простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим

сегодня, 15:37

Общество
На призыв мэрии Липецка помочь с уборкой снега откликнулись пять студентов
#уборка дорог #снег
36
На призыв мэрии Липецка помочь с уборкой снега откликнулись пять студентов

сегодня, 15:17

Общество
В департаменте образования объяснили, почему не вводится общешкольный карантин
#карантин
51
В департаменте образования объяснили, почему не вводится общешкольный карантин

сегодня, 13:43

Общество