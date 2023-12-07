Ключи от 11 новых машин скорой помощи водителям районных больниц вручил губернатор

Новые автомобили на базах «ГАЗели» и «УАЗа Патриота» оснащены самым современным медицинским оборудованием

Сегодня в областной станции «Скорой медицинской помощи» губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 11 новеньких автомобилей водителям центральных районных больниц.Медики получили семь переднеприводных автомобилей на базе «ГАЗели Некст» и 4 полноприводных машин на базе «УАЗа Патриота».Губернатор поздравил водителей и врачей ЦРБ с Новым годом и сообщил достаточно приятную новость — водителям системы здравоохранения с 1 января повысят зарплату.— Новые машины оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, аппаратом для поддержания проходимости дыхательных путей, дефибрилляторами, аппаратурой, которая позволяет проводить определенные диагностические следования, специализированные наборы для различный медицинских манипуляций. Например, эти «скорые» оснащены всем, чтобы в них принять роды, оказать первую помощь при травмах. Кроме медицинской компоненты, машины оснащены климатической установкой, установкой ультрафиолетового облучения, системой «Эра ГЛОНАСС», оборудованы связью с «Росгвардией», на случай нападений неадекватных личностей, которые, к сожалению, все еще случаются, — рассказал GOROD48 руководитель Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александр Игнатовский.Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что с 2016 года, Липецкая область получила уже 93 новых автомобиля скорой помощи по федеральной программе обновления медицинского автопарка. Новые машины система здравоохранения будет получать и дальше.Водитель Воловской ЦРБ Александр Аносов рассказал GOROD48, что обновление автопарка ЦРБ важно, поскольку «скорая» на селе востребована круглосуточно и километраж, который «наматывает» машина за одну смену может составлять 200 и более километров:— У нас же большой и отдаленный район, граничим с Курской и Орловской областями, и вызов может быть километров за 60 от райцентра. Причем часто по проселочным дорогам, а бывает и в распутицу, по бездорожью. Новая машина на базе «УАЗа Патриота», она внедорожник, как раз то, что нужно. Прежняя, «ГАЗ Луидор» тоже хорошо справлялась, но она выработала свой ресурс.Главврач Воловской ЦРБ Алексей Фомин добавил, что автомобили «скорой» также доставляют пациентов и в областную больницу, а это — 200 километров в один конец.— Служба скорой помощи нашей ЦРБ имеет четыре автомобиля. Этот автопарк область обновляет достаточно часто. Самый старый автомобиль — 2018 года, остальные — 2021, 202, 2023 годов выпуска.Три новых машины, уже прошедшие регистрацию в ГИБДД, получил сегодня Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф области, две — Добровская районная больница, по одной передано в Лев-Толстовскую, Воловскую Добринскую, Долгоруковскую, Измалковскую, Становлянскую ЦРБ.Скорую медицинскую помощь населению Липецкой области сегодня оказывают 16 медицинских организаций, в том числе Центр скорой медицинской помощи и 15 отделений скорой помощи в составе районных больниц. Автопарк больниц в районах области насчитывает 160 санитарных автомобилей разных классов.