Происшествия

сегодня, 15:50

Неотложка попала в ДТП на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского

11 1574
#ДТП
4

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Сегодня в 14.20 в Липецке на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского столкнулись автомобиль «Скорой помощи» и «Тойота Рав». 

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, скорая ехала с пациентом внутри, но в ДТП никто не пострадал.



11 1574
#ДТП
4

Комментарии (11)

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Как гость
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7

5 минут назад
Гость,и голова на боку,общаются,дорога не прощает невнимательности,сел за руль,смотри и слушай
ответить

Гость

16 минут назад
Сочувствую,водилам сп,водятлрв много,ничего не слышу и не вижу,бананы в ушах и смартфон,динамиком во рту
ответить

Откуда

27 минут назад
Берутся такие бараны?
ответить

Гость.

30 минут назад
А где же видео? Куски нарезанных с видеозаписи, даже с временем и числом.
ответить

Мент

31 минуту назад
Опасный перекрёсток,там уже много побилось со спецсигналами.
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Очевидец

32 минуты назад
кит, виноват старый дед на тойоте. Летел, будто место себе занимать, известно где. Скорая ехала с включёнными проблесковыми маяками и спецсигналом
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7

38 минут назад
Неужели,вам,принципиально,не пропустить скорую,со спецсигналами,ведь в ней,могут быть и ваши родственники,что же вы за люди?
ответить

Введите ваше имя

38 минут назад
И всё? Когда так трактуют значит виновата скорая. Где доказательства?
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НЛМК

39 минут назад
Предлогаю за не предоставления преимущества оперативным службам наказывать не по административной статье, а по уголовной с формулировкой покушение на двух и более лиц, и срок назначать от 10 лет, а по другому Русские люди не понимают
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Я

48 минут назад
кит, Рав виноват. Он же круче
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