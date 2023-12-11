Происшествия
сегодня, 15:50
Неотложка попала в ДТП на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Сегодня в 14.20 в Липецке на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского столкнулись автомобиль «Скорой помощи» и «Тойота Рав».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, скорая ехала с пациентом внутри, но в ДТП никто не пострадал.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, скорая ехала с пациентом внутри, но в ДТП никто не пострадал.
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