Неотложка попала в ДТП на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, скорая ехала с пациентом внутри, но в ДТП никто не пострадал.





Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, скорая ехала с пациентом внутри, но в ДТП никто не пострадал.

Сегодня в 14.20 в Липецке на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского столкнулись автомобиль «Скорой помощи» и «Тойота Рав».