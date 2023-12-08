Погода в Липецке

сегодня, 16:53

Южный циклон принесет в Липецкую область метель

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#метель #снегопад
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Южный циклон принесет в Липецкую область метель

9 и 10 декабря южный циклон принесет в Липецкую область снег, местами сильный, местами метель, на дорогах возможны снежные заносы. 11 декабря оказывать влияние на погоду начнет западный циклон, снег продолжится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 и 10 декабря — 10-11 градусов мороза, что на 5-6 градусов ниже нормы, 11 декабря — 8-9 градусов мороза, что на 3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, днем — от -5 до -10 градусов. 

В Липецке облачно, ночью небольшой, а днем сильный снег, метель. Температура воздуха ночью — от -11 до -13 градусов, днем — от -8 до -10 градусов.

День 9 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 28 градусов мороза. 

765
#метель #снегопад
1

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