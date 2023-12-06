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Покусанному немецкой овчаркой 9-летнему мальчику выплатят 50 000 рублей

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#животные #собака
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Покусанному немецкой овчаркой 9-летнему мальчику выплатят 50 000 рублей

Компенсацию заплатит хозяин собаки.

Хозяин немецкой овчарки, покусавшей 9-летнего мальчика в Ельце, заплатит ему компенсацию в 50 000 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, собака, которую хозяин выгуливал без поводка и намордника, набросилась на ребёнка сзади.

Мальчик с множественными укушенными ранами в области правой лопатки, правового плеча и грудной клетки был доставлен травмпункт Елецкой городской детской больницы.

Административная комиссия Ельца привлекла хозяина собаки к административной ответственности по части 1 статьи 8.4 КоАП Липецкой области.

Также прокуратурой в Елецкий городской суд в интересах ребенка был подан иск о компенсации морального вреда. Эти требования были удовлетворены: в счет компенсации морального вреда с хозяина овчарки взыскали 50 000 рублей.
409
#животные #собака
4

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