Микрорайон «Взлетный»: от винта!

На окраине Липецка растет новый жилой массив, в котором впервые строительство социальных объектов и коммунальной инфраструктуры опережает возведение жилья.

В Липецке такого еще не было, чтобы детский сад построили раньше жилых домов! Но вот она, та самая синергия, о которой долго говорили в мэрии: микрорайон «Взлетный», который, как написала бы советская пресса, ударными темпами строят между Опытной станцией и окружной дорогой. Детский садик в нем, кстати, уже второй: первый для малышей из микрорайона «Звездный», построили в 2020-м году. Новый детсад, по-сути, его близнец — тот же проект на 350 малышей. Но благодаря напористости мэра Липецка Евгении Уваркиной и городского департамента образования воронежская компания «ЖБИ-Капстрой» откорректировала проект по дизайну (внешне детсад смотрится куда богаче своего соседа), детскому игровому и спортивному оборудованию.Новый детсад построили ровно за год. В мае губернатор Игорь Артамонов наведался сюда в первый раз. Тогда здание только-только завели под крышу. Тогда оно было готово на 50%. Тогда же руководитель ООО «ЖБИ-Капстрой» Юрий Лопатин попросил не верить документам, в которых сроком окончания строительства указано 25 декабря: «Сдадим не позже ноября со всем благоустройством». А сейчас, за две недели до ноября, на территории садика завершают дорожки из плитки и полы из клееного бруса в беседках.— А почему асфальт на детских площадках не очень ровный? — спросил строителя губернатор.— Потому что это — черновая основа под резиновое покрытие, — ответил Юрий Лопатин.Готовность детского сада — под 90%. На стройке работают почти 70 человек. Они заканчивают чистовую отделку: укладывает плитку в санузлах, красит стены и потолки второго и третьего этажей, монтирует деревянные двери. Пищеблок уже смонтировано и сверкает нержавейкой. В группах собирают детскую мебель. Губернатору настолько понравилось увиденное, что он предложил главе Липецка представить Юрия Лопатина к правительственной награде. Евгения Уваркина предложение поддержала, ведь воронежская компания достраивает и еще один детсад, в «Университетском», и начала возведение дома в поселке ЛТЗ, квартиры в котором получат обитатели бараков на улицах Радиаторной и Калинина.Детский сад во «Взлетном» строят по выбитому Игорем Артамоновым в правительстве инфраструктурному бюджетному кредиту в 3,6 млрд рублей. За счет этих денег уже завершено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в усманском микрорайоне «Северо-Восточный», прокладываются инженерные сети в елецкой «Чёрной слободе». В липецком «Елецком» построят поликлинику на 800 посещений в смену. А здесь, во «Взлетном», заканчивают строительство 4,6 км сетей водоотведения, 2,6 км сетей водоснабжения и теплоснабжения, прокладывают самотечный канализационный коллектор длиной более 2,6 км. К концу года социальные объекты и новые дома будут обеспечены всей современной инфраструктурой.Организовать такой комплексный подход было непросто. Евгения Уваркина представила Игорю Артамонову подрядчика, который вызвался в очень сжатые сроки построить в микрорайоне газопровод высокого и среднего давления для блочно-модульной котельной, так как предыдущая компания, выигравшая торги на эти работы, отказалась от исполнения контракта. А уже на этой неделе компания «Строй НЭС-АБ» начнет строительство внутриквартальных дорог за 262,8 млн рублей.— Задача подрядчика отсыпать к зиме щебнем дороги, которые ведут к детскому саду и к новому жилью. А уже весной и летом их заасфальтировать, — сказала мэр.Новые дороги, пусть пока даже в щебне, тут нужны как воздух, ведь в микрорайоне завершается строительство трех многоэтажных домов, в которые вскоре смогут переехать более 500 семей. За счет этих новостроек регион дострочно, на два года раньше, завершит программу переселения из ветхого и аварийного жилья. В этих же домах квартиры получат и дети-сироты. Помимо трех социальных «свечек» в эксплуатацию уже ввели еще две многоэтажки, в которые переедут 112 семей. В этом массиве, кстати, после окончания застройки будут жить свыше 6 тысяч горожан из расчета 30 кв.м. на человека.Губернатор обратил внимание на еще две высотки, на которых он не увидел ни одного рабочего. «Где люди? Везде кипит работа, а тут простой?» Представитель липецкого ДСК ответил, что стройка остановилась из-за технического переоснащения линии по производству сборного железобетона, и что уже скоро возведение многоэтажек продолжат.Глава региона решил посмотреть на квартиры в социальных новостройках. Причем решил поехать на лифте на последний, 17-й этаж. «Нихао!» — поприветствовал губернатора лифт. И это было отчасти символично на фоне визита президента России в Китай. Игорю Артамонову сказали, что к моменту раздачи ключей новоселам — а это случится уже в ноябре — лифт переобучат встречать и провожать жильцов на русском языке.«Трешка» встретила вип-гостей отделкой под ключ: с обоями, линолеумом, сантехникой, счетчиками и электроплитой. В каждой квартире — натяжные потолки. Для безопасности детей на окнах установлены замки, открыть которые сможет только взрослый. Игоря Артамонова радуют, по его словам, как темпы строительства домов для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья, так и качество работ. А будущим жильцам этих домов радости добавит то, что большинство из них получат новое жилье по размерам больше, чем то, где пока живут. И за это не заплатят ни копейки.Губернатор обошел всю большую квартиру. Из одного окна ему открылся потрясающий вид на окрестные поля и лесополосы. Из другого, как на ладони, виден «Звездный», соседний микрорайон, из третьего — строительная площадка новой школы, которую строят по уникальному для региона проекту.Школа станет самой большой в городе. В ней будут учиться 1 500 детей. Срок ее строительства — полтора года. В сентябре на ее месте был только котлован. Сейчас, в середине октября, на площадке уже стоит первый из четырех этажей школы.