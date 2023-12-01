В 2024 году в Липецке хотят начать ремонт сразу пяти мостов!

Четыре из них — в центре города, на улицах Советской, Октябрьской, Первомайской и Фрунзе через речку Липовка.

Об этом сегодня на брифинге в администрации Липецка рассказал вице-мэр Липецка Николай Дергунов. «Пока есть такая финансовая возможность, ею не стоит пренебрегать».Вице-мэр сказал, что власти сделают все, чтобы полностью не перекрывать движение ни на одном из мостов в центре, чтобы избежать транспортного коллапса. Контракты на ремонты виадуков на улицах Советской, Октябрьской, Первомайской и Фрунзе будут двухлетними, со сроком окончания работ в 2025 году. Правда, у Николая Дергунова пока нет понимая того, сохранит ли после ремонта свой исторический облик так называемый горбатый или сталинский мост 1948 года постройки у площади Революции, так как его проектирование курирует не подотчетный ему департамент градостроительства и архитектуры.— Мы бы, конечно, хотели видеть завершение работ по каким-то объектам уже в 2024 году для уменьшения неудобств водителей.А как обстоят дела с Октябрьским мостом?— В этом году мы завершили так называемый аварийный его ремонт. Теперь его можно эксплуатировать безопасно не менее 5 лет. Этот мост простоял уже 50 лет. Наша задача реконструировать мост так, чтобы он простоял еще столько же, чтобы мы о нем больше не вспоминали, — сказал Николай Дергунов.Этот мост вице-мэр назвал важнейшим объектом улично-дорожной сети, от которого зависит экономика не только города, но и области, так как он обеспечивает транспортное сообщение с Новолипецким комбинатом и массой других предприятий Левобережья. Сейчас департамент градостроительства и архитектуры работает над проектно-сметной документацией. Вся она должна быть готова к середине 2024 года. Тогда же станет известна смета реконструкции. Затем объявят торги на поиск подрядчика, который должен будет так организовать работу, чтобы не прерывать движение по мосту транспорта. Непосредственно работы на путепроводе должны будут начаться во второй половине 2024 года.Напомним, что без реконструкции Октябрьского моста невозможно завершение реконструкции трамвайной сети города по концессии компанией «Мовиста».Кто же будет ремонтировать и реконструировать сразу пять мостов при крайне ограниченном пуле ответственных подрядчиков, которые задействованы на дорожных ремонтах в Липецке? У той же компании «Инфинити Групп», например, которая в этом году отремонтировала Сокольский мост, на следующий год уже заключен крупный контракт на ремонт дорог в городе.— На торги по мостам мы ждем не классические дорожно-ремонтные организации, а специализированные. Таких компаний в России не много. Все они о наших планах оповещены. И уже ждут объявления аукционов, чтобы увидеть проектно-сметную документацию на такие работы, — сказал Николай Дергунов.