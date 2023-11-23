Общество
сегодня, 14:21
Школа в «Елецком», ФОК в Сселках, дороги в новых микрорайонах и ремонт двух мостов через Липовку
Это — главные стройки Липецка в 2024 году, на которые выделены средства городского бюджета.
Члены комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета сегодня стали первыми депутатами, которым председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова представила проект бюджета города на 2024-2026 годы.
Трехлетние бюджеты впервые стали верстать в 2008 году. По замыслу Минфина, такие бюджеты давали возможность регионам и муниципалитетам понимать, на какой объем помощи из федерального бюджета они могут рассчитывать в обозримой перспективе. На какие субсидии, субвенции и дотации из федерального центра может претендовать Липецк в 2025-2026 годах, сейчас не знает никто. Пример — раздел «капитальные вложения» в представленном Татьяной Григоровой проекте бюджета. В 2024 году на разные стройки, реконструкции и модернизации в Липецке предусмотрены 2,2 млрд рублей, в 2025-м — 879,7 миллиона, в 2026-м — всего 78,4 миллиона! Что, через два года все встанет? Такое вряд ли возможно. Но бюджет-трехлетку верстали исходя из логики бюджетного процесса и тех сумм, которые есть. Поэтому Татьяна Григорова попросила депутатов сосредоточиться на параметрах бюджета следующего года. Ведь кто знает, что будет через год-два?
Главной стройкой Липецка в 2024 году, на которую выделены бюджетные средства, станет школа в микрорайоне «Елецкий». Строители обещают сдать ее к концу следующего лета. На школу в бюджете предусмотрены 1,2 миллиарда.
Оставшийся миллиард потратят на строительство дорог в новых микрорайонах (228,6 миллиона рублей), ФОКа в Сселках (188 миллиона), реконструкцию мостов через реку Липовку на улице Советской (88,8 миллиона) и на улице Октябрьской (27 миллиона). 117,2 миллиона рублей предназначены на реконструкцию городских дорог, 90,8 миллиона — на строительство канализации, сетей тепло и водоснабжения в строящейся второй очереди «Елецкого», 76,9 миллиона — на модернизацию трамвайных сетей (ежегодная плата мэрии по концессии), 25 миллионов — на строительство водопровода по улицам Ленина и Луговой в Желтых Песках, 22,2 миллиона — на обновление электросетей в садоводческих товариществах.
Доходы городского бюджета-2024 составили 19,1 миллиарда рублей (на пять миллиардов больше, чем бюджета-2023 по состоянию на начало января этого года). Из них собственных — 7 миллиардов 656 миллионов рублей.
— Объем межбюджетных трансфертов составляет более половины общих объемов доходов в трехлетнем бюджете. Год от года суммы межбюджетных трансфертах увеличиваются. Благодаря слаженной работе команды города и области объем таких поступлений увеличился на восемь миллиардов рублей к первоначальному плану, составив 17 миллиардов рублей, — сказала Татьяна Григорова.
Основными источниками средств городской казны станут НДФЛ (4,7 миллиарда рублей), земельный налог (миллиард рублей) и налог на имущество физических лиц (538,3 миллиона рублей).
Расходы бюджета-2024 — 19,2 миллиарда рублей (в бюджете-2023 на начало года — 14,4 миллиарда). 18,2 миллиарда из них — расходы целевых муниципальных программ. На что потратят эти деньги, можно увидеть из приведенной таблицы.
— Бюджет сохранит свою социальную направленность. На это в общем потратят 12,5 миллиардов рублей или 65% всех расходов, — сказала председатель департамента финансов.
Как всегда, львиная доля расходов приходится на образование — 54,4% всего бюджета или 10,4 миллиарда рублей.
Вторая по значимости статья расходов расписана по подразделению «национальная экономика» — на это потратят 3,3 миллиарда рублей. Сюда попали траты на ремонт и содержание дорог (2,4 миллиарда), на транспорт (732 миллиона), субсидии МУП «Управление благоустройства Липецка» (536,5 млн рублей), управлению главного смотрителя (297,3 миллиона рублей), МУП «Липецкгорсвет» (15,7 миллиона рублей). Татьяна Григорова особо отметила, что департаменту дорожного хозяйства и благоустройства одобрена вся запрошенная сумма на снос опасного сухостоя:
— Правительство области добавило на уборку мертвых деревьев 12,5 миллиона рублей целевой дотации.
Еще одна целевая дотация из областного бюджета в размере 890 млн рублей будет потрачена на повышение минимального размера оплаты труда с 1 января (он вырастет до 19 242 рублей), на содержание новых учреждений социально-культурной сферы, на оплату проезда по садоводческим маршрутам, на реализацию новой муниципальной программы «Ремонт во дворах».
10,7 миллиона рублей расходов предусмотрены также на сельское хозяйство и рыболовство! А что, у нас в городе сеют рожь или тягают сетями из реки рыбу? Нет. По этому разделу бюджетной классификации проходят расходы на обращение с безнадзорными животными!
По разделу«ЖКХ» расписали 1,7 миллиарда рублей. В эту сумму войдут траты на благоустройство, формирование комфортной городской среды, 384 миллиона рублей субсидии МУП «Липецктеплосеть». Муниципалитет досрочно завершит в этом году программу переселения липчан из ветхих и аварийных домов, признанных таковыми по состоянию на 1 января 2017 года, но Татьяне Григоровой не известно, продолжит ли Кабмин РФ финансирование таких расходов.
На «общегосударственные расходы» приходятся 1,4 миллиарда рублей. В эту сумму вошли 134,8 миллиона рублей расходов на содержание главы города, его заместителей, сотрудников шести управлений и четырех отделов городской администрации. На спикера горсовета, его заместителей и аппарат ведомства потратят 55,9 миллиона рублей. Резервный фонд мэра составляет 20 миллиона рублей.
На культуру и туризм выделили 588,9 миллиона рублей, на физкультуру и спорт — 765,4 миллиона, на социальную политику — 684,5 миллиона. Самые незначительные траты — на СМИ (28 миллиона рублей) и на охрану окружающей среды (14 миллиона рублей).
Проектом предусмотрен дефицит бюджета в размере 106 миллионов рублей (сейчас — 1,3 миллиарда). Верхний предел муниципального долга обозначен в 2 миллиарда 765 миллионов рублей. В бюджете-2024 его размер — 2 миллиарда 665 миллионов.
В следующий вторник, 28 ноября, в 10.00 в горсовете пройдут публичные слушания по проекту бюджета-2024.
Трехлетние бюджеты впервые стали верстать в 2008 году. По замыслу Минфина, такие бюджеты давали возможность регионам и муниципалитетам понимать, на какой объем помощи из федерального бюджета они могут рассчитывать в обозримой перспективе. На какие субсидии, субвенции и дотации из федерального центра может претендовать Липецк в 2025-2026 годах, сейчас не знает никто. Пример — раздел «капитальные вложения» в представленном Татьяной Григоровой проекте бюджета. В 2024 году на разные стройки, реконструкции и модернизации в Липецке предусмотрены 2,2 млрд рублей, в 2025-м — 879,7 миллиона, в 2026-м — всего 78,4 миллиона! Что, через два года все встанет? Такое вряд ли возможно. Но бюджет-трехлетку верстали исходя из логики бюджетного процесса и тех сумм, которые есть. Поэтому Татьяна Григорова попросила депутатов сосредоточиться на параметрах бюджета следующего года. Ведь кто знает, что будет через год-два?
Главной стройкой Липецка в 2024 году, на которую выделены бюджетные средства, станет школа в микрорайоне «Елецкий». Строители обещают сдать ее к концу следующего лета. На школу в бюджете предусмотрены 1,2 миллиарда.
Оставшийся миллиард потратят на строительство дорог в новых микрорайонах (228,6 миллиона рублей), ФОКа в Сселках (188 миллиона), реконструкцию мостов через реку Липовку на улице Советской (88,8 миллиона) и на улице Октябрьской (27 миллиона). 117,2 миллиона рублей предназначены на реконструкцию городских дорог, 90,8 миллиона — на строительство канализации, сетей тепло и водоснабжения в строящейся второй очереди «Елецкого», 76,9 миллиона — на модернизацию трамвайных сетей (ежегодная плата мэрии по концессии), 25 миллионов — на строительство водопровода по улицам Ленина и Луговой в Желтых Песках, 22,2 миллиона — на обновление электросетей в садоводческих товариществах.
Доходы городского бюджета-2024 составили 19,1 миллиарда рублей (на пять миллиардов больше, чем бюджета-2023 по состоянию на начало января этого года). Из них собственных — 7 миллиардов 656 миллионов рублей.
— Объем межбюджетных трансфертов составляет более половины общих объемов доходов в трехлетнем бюджете. Год от года суммы межбюджетных трансфертах увеличиваются. Благодаря слаженной работе команды города и области объем таких поступлений увеличился на восемь миллиардов рублей к первоначальному плану, составив 17 миллиардов рублей, — сказала Татьяна Григорова.
Основными источниками средств городской казны станут НДФЛ (4,7 миллиарда рублей), земельный налог (миллиард рублей) и налог на имущество физических лиц (538,3 миллиона рублей).
Расходы бюджета-2024 — 19,2 миллиарда рублей (в бюджете-2023 на начало года — 14,4 миллиарда). 18,2 миллиарда из них — расходы целевых муниципальных программ. На что потратят эти деньги, можно увидеть из приведенной таблицы.
— Бюджет сохранит свою социальную направленность. На это в общем потратят 12,5 миллиардов рублей или 65% всех расходов, — сказала председатель департамента финансов.
Как всегда, львиная доля расходов приходится на образование — 54,4% всего бюджета или 10,4 миллиарда рублей.
Вторая по значимости статья расходов расписана по подразделению «национальная экономика» — на это потратят 3,3 миллиарда рублей. Сюда попали траты на ремонт и содержание дорог (2,4 миллиарда), на транспорт (732 миллиона), субсидии МУП «Управление благоустройства Липецка» (536,5 млн рублей), управлению главного смотрителя (297,3 миллиона рублей), МУП «Липецкгорсвет» (15,7 миллиона рублей). Татьяна Григорова особо отметила, что департаменту дорожного хозяйства и благоустройства одобрена вся запрошенная сумма на снос опасного сухостоя:
— Правительство области добавило на уборку мертвых деревьев 12,5 миллиона рублей целевой дотации.
Еще одна целевая дотация из областного бюджета в размере 890 млн рублей будет потрачена на повышение минимального размера оплаты труда с 1 января (он вырастет до 19 242 рублей), на содержание новых учреждений социально-культурной сферы, на оплату проезда по садоводческим маршрутам, на реализацию новой муниципальной программы «Ремонт во дворах».
10,7 миллиона рублей расходов предусмотрены также на сельское хозяйство и рыболовство! А что, у нас в городе сеют рожь или тягают сетями из реки рыбу? Нет. По этому разделу бюджетной классификации проходят расходы на обращение с безнадзорными животными!
По разделу«ЖКХ» расписали 1,7 миллиарда рублей. В эту сумму войдут траты на благоустройство, формирование комфортной городской среды, 384 миллиона рублей субсидии МУП «Липецктеплосеть». Муниципалитет досрочно завершит в этом году программу переселения липчан из ветхих и аварийных домов, признанных таковыми по состоянию на 1 января 2017 года, но Татьяне Григоровой не известно, продолжит ли Кабмин РФ финансирование таких расходов.
На «общегосударственные расходы» приходятся 1,4 миллиарда рублей. В эту сумму вошли 134,8 миллиона рублей расходов на содержание главы города, его заместителей, сотрудников шести управлений и четырех отделов городской администрации. На спикера горсовета, его заместителей и аппарат ведомства потратят 55,9 миллиона рублей. Резервный фонд мэра составляет 20 миллиона рублей.
На культуру и туризм выделили 588,9 миллиона рублей, на физкультуру и спорт — 765,4 миллиона, на социальную политику — 684,5 миллиона. Самые незначительные траты — на СМИ (28 миллиона рублей) и на охрану окружающей среды (14 миллиона рублей).
Проектом предусмотрен дефицит бюджета в размере 106 миллионов рублей (сейчас — 1,3 миллиарда). Верхний предел муниципального долга обозначен в 2 миллиарда 765 миллионов рублей. В бюджете-2024 его размер — 2 миллиарда 665 миллионов.
В следующий вторник, 28 ноября, в 10.00 в горсовете пройдут публичные слушания по проекту бюджета-2024.
Оптимизатор
Липецкие басни
Жесть
Жесть
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