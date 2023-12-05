Происшествия

сегодня, 09:59

63-летний Игорь Путилин пропал в Липецке

1695
#без вести пропавшие
63-летний Игорь Путилин пропал в Липецке

О его местонахождении ничего не известно уже 10 дней. Родственники просят помощи в поиске мужчины.

26 ноября ушел из дома на Соколе и до сих пор не вышел на связь с родственниками 63-летний житель Липецка Игорь Путилин.

Его приметы: рост 186 сантиметров, вес около 95 килограммов. 

Был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, синие джинсы, черную зимнюю кепку с отворотом, рубашку в клетку.

Информацию о его местонахождении или местах, где его видели, можно сообщить по телефону +79610327927 или позвонить в полицию. Правоохранительные органы также занимаются розыском липчанина.
1695
#без вести пропавшие

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

Житель Задонска выбросил в окно двух котят
#жестокое обращение с животными
Житель Задонска выбросил в окно двух котят

50 минут назад

Происшествия
Пенсионерку обманули на 12 000 рублей при заказе установки беседки
#мошенничество
1
Пенсионерку обманули на 12 000 рублей при заказе установки беседки

сегодня, 09:35

Происшествия
51-летний мужчина погиб под колесами «ГАЗели»
#авария #ДТП
51-летний мужчина погиб под колесами «ГАЗели»

сегодня, 09:15

Происшествия
Вандалы разбили стекло на остановке «Памятник Танкистам»
#вандализм #остановка
42
Вандалы разбили стекло на остановке «Памятник Танкистам»

вчера, 14:23

Происшествия
Зарубившая мать топором женщина может быть невменяемой
#убийство
13
Зарубившая мать топором женщина может быть невменяемой

вчера, 12:33

Происшествия
39-летняя женщина зарубила мать топором и попыталась скрыться в Волгоградской области
#убийство
5
39-летняя женщина зарубила мать топором и попыталась скрыться в Волгоградской области

вчера, 11:51

Происшествия