63-летний Игорь Путилин пропал в Липецке

О его местонахождении ничего не известно уже 10 дней. Родственники просят помощи в поиске мужчины.

26 ноября ушел из дома на Соколе и до сих пор не вышел на связь с родственниками 63-летний житель Липецка Игорь Путилин.



Его приметы: рост 186 сантиметров, вес около 95 килограммов.



Был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, синие джинсы, черную зимнюю кепку с отворотом, рубашку в клетку.



Информацию о его местонахождении или местах, где его видели, можно сообщить по телефону +79610327927 или позвонить в полицию. Правоохранительные органы также занимаются розыском липчанина.

