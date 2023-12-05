51-летний мужчина погиб под колесами «ГАЗели»

ДТП в Липецком районе стало единственным за прошедшие сутки.

В начале шестого утра 4 декабря на дороге Липецк – Доброе в Липецком районе 26-летний водитель «ГАЗели» сбил 51-летнего мужчину. От полученных травм тот погиб на месте.



Вчера автоинспекторы зарегистрировали 21 столкновение автомобилей, все они обошлись без пострадавших.



«За сутки на дорогах Липецкой области выявлены1384 нарушения правил дорожного движения. К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения привлечены трое водителей, за неиспользование ремней безопасности — 63.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 1132 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.





