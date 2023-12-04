Общество
25 минут назад
На площади Петра начался монтаж новогоднего городка
Праздничное убранство площади будет готово к 15 декабря. Монтажом занимается тамбовская фирма.
На площади Петра Великого сегодня начался монтаж новогоднего городка. Полдюжины рабочих устанавливают опоры, и собирают главную ель.
— Монтаж надо закончить к 15 декабря, — рассказали рабочие.
Третий год подряд на площади устанавливают городок оформленный по мотивам сказки «Алиса в стране Чудес»: в 2022 году губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в условиях экономических сложностей, ёлки и гирлянды в Липецке, Ельце и других городах и сёлах, будут устанавливаться из числа приобретённых ранее.
В 2021 году городок из «Алисы в стране Чудес» Липецк купили за 22 миллиона рублей. Контракт на монтаж и последующую разборку города в прошлом году выиграла тамбовская фирма «Инмир», упавшая со стартовой цены в 3,8 миллиона рублей, до 1,9 миллиона рублей. В этом году контракт выиграл тот же «Инмир» снизивший на торгах первоначальную цену на 27% — до 2,5 миллиона рублей.
Судя по данным из открытых источников, компания действует год и два месяца, ее среднесписочный состав в прошлом году состоял всего из одного человека.
Осенью МУП «Зеленхоз» высадил на площади Петра деревья, кустарники, и уложил новый рулонный газон. Уже тогда директор предприятия Елена Мачнева опасалась за насаждения из-за предстоящего монтажа городка и новогодних гуляний.
— В управлении главного смотрителя нам сказали, что предупредили подрядчиков, чтобы те не ездили по газонами. Надеемся, что и липчане бережно отнесутся к кустарникам и деревьям, — сказала Елена Мачнева.
В прошлом году у подрядчика было больше времени на украшение площади. Тогда монтаж городка начался в середине ноября.
— Монтаж надо закончить к 15 декабря, — рассказали рабочие.
Третий год подряд на площади устанавливают городок оформленный по мотивам сказки «Алиса в стране Чудес»: в 2022 году губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в условиях экономических сложностей, ёлки и гирлянды в Липецке, Ельце и других городах и сёлах, будут устанавливаться из числа приобретённых ранее.
В 2021 году городок из «Алисы в стране Чудес» Липецк купили за 22 миллиона рублей. Контракт на монтаж и последующую разборку города в прошлом году выиграла тамбовская фирма «Инмир», упавшая со стартовой цены в 3,8 миллиона рублей, до 1,9 миллиона рублей. В этом году контракт выиграл тот же «Инмир» снизивший на торгах первоначальную цену на 27% — до 2,5 миллиона рублей.
Судя по данным из открытых источников, компания действует год и два месяца, ее среднесписочный состав в прошлом году состоял всего из одного человека.
Осенью МУП «Зеленхоз» высадил на площади Петра деревья, кустарники, и уложил новый рулонный газон. Уже тогда директор предприятия Елена Мачнева опасалась за насаждения из-за предстоящего монтажа городка и новогодних гуляний.
— В управлении главного смотрителя нам сказали, что предупредили подрядчиков, чтобы те не ездили по газонами. Надеемся, что и липчане бережно отнесутся к кустарникам и деревьям, — сказала Елена Мачнева.
В прошлом году у подрядчика было больше времени на украшение площади. Тогда монтаж городка начался в середине ноября.
Житель