Общество

25 минут назад

На площади Петра начался монтаж новогоднего городка

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#Новый год #площадь Петра Великого

Праздничное убранство площади будет готово к 15 декабря. Монтажом занимается тамбовская фирма.

На площади Петра Великого сегодня начался монтаж новогоднего городка. Полдюжины рабочих устанавливают опоры, и собирают главную ель.

— Монтаж надо закончить к 15 декабря, — рассказали рабочие.







Третий год подряд на площади устанавливают городок оформленный по мотивам сказки «Алиса в стране Чудес»: в 2022 году губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в условиях экономических сложностей, ёлки и гирлянды в Липецке, Ельце и других городах и сёлах, будут устанавливаться из числа приобретённых ранее.  

В 2021 году городок из «Алисы в стране Чудес» Липецк купили за 22 миллиона рублей. Контракт на монтаж и последующую разборку города в прошлом году выиграла тамбовская фирма «Инмир», упавшая со стартовой цены в 3,8 миллиона рублей, до 1,9 миллиона рублей. В этом году контракт выиграл тот же «Инмир» снизивший на торгах первоначальную цену на 27% — до 2,5 миллиона рублей.

Судя по данным из открытых источников, компания действует год и два месяца, ее среднесписочный состав в прошлом году состоял всего из одного человека.

Осенью МУП «Зеленхоз» высадил на площади Петра деревья, кустарники, и уложил новый рулонный газон. Уже тогда директор предприятия Елена Мачнева опасалась за насаждения из-за предстоящего монтажа городка и новогодних гуляний.



— В управлении главного смотрителя нам сказали, что предупредили подрядчиков, чтобы те не ездили по газонами. Надеемся, что и липчане бережно отнесутся к кустарникам и деревьям, — сказала Елена Мачнева.

В прошлом году у подрядчика было больше времени на украшение площади. Тогда монтаж городка начался в середине ноября.

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#Новый год #площадь Петра Великого

Комментарии (1)

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Житель

16 минут назад
главное чтобы около елки прорыв труб не случился а так все окей
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