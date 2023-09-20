Общество
сегодня, 16:09
«С большим удовольствием добрались до площади Петра Великого, визитной карточки города»
Место самой главной липецкой тусовки зазеленело свежим газоном и запестрело гортензиями.
МУП «Зеленхоз» начал озеленение площади Петра Великого по тому самому контракту, который зубами вырвал у конкурента на торгах, закончившемся рекордным падением цены. Как только выяснилось, что МУПУ предстоит сделать на 14,3 миллиона рублей, то на что выделялись 25 миллионов, мы задались вопросом, сумеют ли?
— Со своими обязательствами мы справимся. Из этого контракта предприятие ничего не получит на свое развитие. Ну, разве что хватит на зарплату,— ответила директор «Зеленхоза» Елена Мачнева, которую мы встретили на площади Петра Великого.
На площади работают 25 человек. Кто-то сажает деревья и многолетники, кто-то укладывает рулонный газон, кто-то его щедро поливает. Делают это женщины. Трем мужчинам поручена самая тяжелая работа: они разносят увесистые травяные свертки и укатывают газон ручными катками.
— С большим удовольствием добрались до площади Петра Великого, визитной карточки города. Липецк получит еще одно общественное пространство с современным озеленением. Оно станет естественным продолжением зеленого пояса в центре города после улицы Зегеля, Городища, сквера у Комсомольского пруда, — говорит Елена Мачнева.
Здесь уже посадили 15 высоких саженцев декоративной яблони «Роялти». На них не будет больших плодов, но они, как говорит директор «Зеленхоза», цветут прекрасным розовым цветом. На базе предприятия есть одно такое взрослое дерево — липчане ездят к нему фотографироваться весной.
На площади уже высажены около двух тысяч штук многолетних трав и злаков. Радуют глаз до сих пор цветущие гортензии. На назначенные места попали 210 кустов спиреи «Литл Принцесс» и 270 кустов спиреи «Голден Принцесс». Представлены тут и хвойники — 16 карликовых горных сосен, похожих на сцепившихся в клубок ежей, и 12 вертикальных скальных можжевельников, которые весной окрасятся в голубой цвет. А в октябре на клумбах посадят луковицы тюльпанов. В мае, когда они отцветут, «Зеленхоз» на их месте посадит однолетние цветы.
— Проектом предусмотрено, что площадь будет яркой весь сезон, — резюмирует Елена Мачнева.
С цветами, кустами и деревьями все вроде понятно. Но зачем было пускать под нож весь газон?
— Тут был очень плохой засоренный одуванчиками газон. Мы его полностью счистили. На подготовленную почву укладываем рулонный газон, который имеет глинистое основание и протравлен от сорняков. Несколько лет на нем не будет расти сорная трава, — ответила директор «Зеленхоза».
Площадь нового газона — четыре тысячи кв.м. Больше газон только на площади Победы.
Прикатанную катками траву щедро поливают. В «Зеленхозе» намерены проливать водой свежий газон вначале через день, потом пореже, дважды в неделю. Вечерами после 21.00 будут включать искусственный полив (на площади проложена система орошения).
— Сейчас — идеальное время для посадки травы, цветов, кустов и деревьев, — говорит Елена Мачнева.
Единственное, за что переживает директор МУПа — за сохранность цветников и саженцев зимой, когда площадь Петра Великого становится местом массовых новогодних гуляний липчан и гостей города. Поэтому эти зоны в декабре огородят.
В этот же контракт входит снос сухостоя в центре города. Новый вид приобретет улица Горького. На ней также появится газон. На обочинах дороги посадят 12 лип, 10 кленов «Друммонди», семь декоративных яблонь «Роялти», 320 кустов спиреи «Голден Принцесс» и живая изгородь из 1050 кустов кизильника. На улицах Советской и проспекте Победы высаживают 88 лип, 17 декоративных кленов и 55 саженцев черешчатого дуба — взрослые деревья вырастают до 30-40 метров и достигают в обхвате нескольких метров. Улицу Космонавтов украсят 100 лип, две ели и восемь кленов «Роял Ред». На площади Революции посадят пять яблонь «Меджик Бренди», три голубые ели и три плакучие ивы,на улице Ленина — четыре голубые ели и 30 катальп. Три яблони «Меджик Бренди» будут не лишними в сквере на улице Ворошилова. Одну голубую ель разместят у памятника Плеханову.
Срок выполнения контракта — 1 ноября. «Зеленхоз» обязан гарантировать приживаемость зеленых насаждений сроком на год с момента подписания актов приемки работ.
— Со своими обязательствами мы справимся. Из этого контракта предприятие ничего не получит на свое развитие. Ну, разве что хватит на зарплату,— ответила директор «Зеленхоза» Елена Мачнева, которую мы встретили на площади Петра Великого.
На площади работают 25 человек. Кто-то сажает деревья и многолетники, кто-то укладывает рулонный газон, кто-то его щедро поливает. Делают это женщины. Трем мужчинам поручена самая тяжелая работа: они разносят увесистые травяные свертки и укатывают газон ручными катками.
— С большим удовольствием добрались до площади Петра Великого, визитной карточки города. Липецк получит еще одно общественное пространство с современным озеленением. Оно станет естественным продолжением зеленого пояса в центре города после улицы Зегеля, Городища, сквера у Комсомольского пруда, — говорит Елена Мачнева.
Здесь уже посадили 15 высоких саженцев декоративной яблони «Роялти». На них не будет больших плодов, но они, как говорит директор «Зеленхоза», цветут прекрасным розовым цветом. На базе предприятия есть одно такое взрослое дерево — липчане ездят к нему фотографироваться весной.
На площади уже высажены около двух тысяч штук многолетних трав и злаков. Радуют глаз до сих пор цветущие гортензии. На назначенные места попали 210 кустов спиреи «Литл Принцесс» и 270 кустов спиреи «Голден Принцесс». Представлены тут и хвойники — 16 карликовых горных сосен, похожих на сцепившихся в клубок ежей, и 12 вертикальных скальных можжевельников, которые весной окрасятся в голубой цвет. А в октябре на клумбах посадят луковицы тюльпанов. В мае, когда они отцветут, «Зеленхоз» на их месте посадит однолетние цветы.
— Проектом предусмотрено, что площадь будет яркой весь сезон, — резюмирует Елена Мачнева.
С цветами, кустами и деревьями все вроде понятно. Но зачем было пускать под нож весь газон?
— Тут был очень плохой засоренный одуванчиками газон. Мы его полностью счистили. На подготовленную почву укладываем рулонный газон, который имеет глинистое основание и протравлен от сорняков. Несколько лет на нем не будет расти сорная трава, — ответила директор «Зеленхоза».
Площадь нового газона — четыре тысячи кв.м. Больше газон только на площади Победы.
Прикатанную катками траву щедро поливают. В «Зеленхозе» намерены проливать водой свежий газон вначале через день, потом пореже, дважды в неделю. Вечерами после 21.00 будут включать искусственный полив (на площади проложена система орошения).
— Сейчас — идеальное время для посадки травы, цветов, кустов и деревьев, — говорит Елена Мачнева.
Единственное, за что переживает директор МУПа — за сохранность цветников и саженцев зимой, когда площадь Петра Великого становится местом массовых новогодних гуляний липчан и гостей города. Поэтому эти зоны в декабре огородят.
В этот же контракт входит снос сухостоя в центре города. Новый вид приобретет улица Горького. На ней также появится газон. На обочинах дороги посадят 12 лип, 10 кленов «Друммонди», семь декоративных яблонь «Роялти», 320 кустов спиреи «Голден Принцесс» и живая изгородь из 1050 кустов кизильника. На улицах Советской и проспекте Победы высаживают 88 лип, 17 декоративных кленов и 55 саженцев черешчатого дуба — взрослые деревья вырастают до 30-40 метров и достигают в обхвате нескольких метров. Улицу Космонавтов украсят 100 лип, две ели и восемь кленов «Роял Ред». На площади Революции посадят пять яблонь «Меджик Бренди», три голубые ели и три плакучие ивы,на улице Ленина — четыре голубые ели и 30 катальп. Три яблони «Меджик Бренди» будут не лишними в сквере на улице Ворошилова. Одну голубую ель разместят у памятника Плеханову.
Срок выполнения контракта — 1 ноября. «Зеленхоз» обязан гарантировать приживаемость зеленых насаждений сроком на год с момента подписания актов приемки работ.
Елена
Елена
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Триатлон