Общество
19 минут назад
Место порыва водопровода на Неделина обнаружено
Ресурсники приступили к его ремонту
Как сообщал GOROD48, сегодня на улице Неделина произошел порыв трубопровода.
Как сообщают в мэрии Липецка, место повреждения трубопровода обнаружено. РВК-Липецк приступил к его ремонту.
- Специалисты вырезали участок водопроводной сети и готовятся к вставке нового. Сразу после выполнения этих работ начнут подавать ресурс в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время, - сообщили в администрации города.
Подвоз воды организован по адресам: ул. Неделина, 31, Мичурина, 16, а также по заявкам потребителей.
Как сообщают в мэрии Липецка, место повреждения трубопровода обнаружено. РВК-Липецк приступил к его ремонту.
- Специалисты вырезали участок водопроводной сети и готовятся к вставке нового. Сразу после выполнения этих работ начнут подавать ресурс в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время, - сообщили в администрации города.
Подвоз воды организован по адресам: ул. Неделина, 31, Мичурина, 16, а также по заявкам потребителей.
алло гараж
Оптимизатор