Место порыва водопровода на Неделина обнаружено

Ресурсники приступили к его ремонту

Как сообщал GOROD48, сегодня на улице Неделина произошел порыв трубопровода.



Как сообщают в мэрии Липецка, место повреждения трубопровода обнаружено. РВК-Липецк приступил к его ремонту.



- Специалисты вырезали участок водопроводной сети и готовятся к вставке нового. Сразу после выполнения этих работ начнут подавать ресурс в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время, - сообщили в администрации города.



Подвоз воды организован по адресам: ул. Неделина, 31, Мичурина, 16, а также по заявкам потребителей.



