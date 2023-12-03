Общество

19 минут назад

Место порыва водопровода на Неделина обнаружено

2 173
#ремонт водопровода #коммунальная авария
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Место порыва водопровода на Неделина обнаружено

Ресурсники приступили к его ремонту

Как сообщал GOROD48, сегодня на улице Неделина произошел порыв трубопровода.

Как сообщают в мэрии Липецка, место повреждения трубопровода обнаружено. РВК-Липецк приступил к его ремонту.

- Специалисты вырезали участок водопроводной сети и готовятся к вставке нового. Сразу после выполнения этих работ начнут подавать ресурс в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время, - сообщили в администрации города.

Подвоз воды организован по адресам: ул. Неделина, 31, Мичурина, 16, а также по заявкам потребителей.

2 173
#ремонт водопровода #коммунальная авария
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Комментарии (2)

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алло гараж

7 минут назад
Оптимизатор, Так аварийная ситуация,какая халатность!
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Оптимизатор

12 минут назад
За испорченный асфальт кого то привлекут по статье халатность?
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

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