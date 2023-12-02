Общество

13 минут назад

На Соколе асфальт укладывают в снег и лёд

96
#асфальт #снег

На площади Константиновой сокольцы сняли как трактор ковшом снимает слой льда, а рабочие асфальтируют дорожку прямо по снегу

Сегодня на Соколе, на площади Константиновой местные жители сняли зимние работы по благоустройству – как трактор ковшом снимает на пешеходной дорожке между школой №28 и сквером напротив слой льда и снега, и на ледяное ложе рабочие укладывают асфальт.

«Идеально и все по технологии сделать сложно/дорого/муторно, но их ведь не просто так придумали, на то ведь были причины, почему надо делать так, а не иначе. Но вы почему-то идёте ровно от обратного, делая все с точностью да наоборот? Рабочие дни - нет мы начнём в выходной, теплое время года - нет мы дождёмся зимы, сухая погода - неее, начнём в снег/дождь, сделать хорошо, дабы гордиться своей работой, да ну бросьте, зачем это нам и так сойдёт...», - снабдил автор снятое видео репликой.
96
#асфальт #снег

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

На Матырском ограничена подача воды в некоторые дома
#отключение воды
1
На Матырском ограничена подача воды в некоторые дома

сегодня, 16:40

Общество
Выходные в Липецке: 1000-е заседание киноклуба, юбилей L’s-trio и большой волейбол
#Выходные в Липецке
Выходные в Липецке: 1000-е заседание киноклуба, юбилей L’s-trio и большой волейбол

сегодня, 09:30

Общество
«Тот самый Липецк»: через тернии к звездам
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
2
«Тот самый Липецк»: через тернии к звездам

сегодня, 09:20

Общество
Липецкая вечЁрка: 82-летний водитель-нарушитель, отравленная собака и на какие маршруты выедут элект...
#вечЁрка #водитель #собака
6
Липецкая вечЁрка: 82-летний водитель-нарушитель, отравленная собака и на какие маршруты выедут элект...

вчера, 20:23

Общество
В выходные холодную воду в Липецке отключат на четырех улицах
#отключения
7
В выходные холодную воду в Липецке отключат на четырех улицах

вчера, 17:35

Общество
В Усмани нацпроекты нацелены на охрану здоровья детей и образование
#нацпроекты #образование #здравоохранение
1
В Усмани нацпроекты нацелены на охрану здоровья детей и образование

вчера, 16:05

Общество