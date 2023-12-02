На Соколе асфальт укладывают в снег и лёд

На площади Константиновой сокольцы сняли как трактор ковшом снимает слой льда, а рабочие асфальтируют дорожку прямо по снегу

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня на Соколе, на площади Константиновой местные жители сняли зимние работы по благоустройству – как трактор ковшом снимает на пешеходной дорожке между школой №28 и сквером напротив слой льда и снега, и на ледяное ложе рабочие укладывают асфальт.



«Идеально и все по технологии сделать сложно/дорого/муторно, но их ведь не просто так придумали, на то ведь были причины, почему надо делать так, а не иначе. Но вы почему-то идёте ровно от обратного, делая все с точностью да наоборот? Рабочие дни - нет мы начнём в выходной, теплое время года - нет мы дождёмся зимы, сухая погода - неее, начнём в снег/дождь, сделать хорошо, дабы гордиться своей работой, да ну бросьте, зачем это нам и так сойдёт...», - снабдил автор снятое видео репликой.

