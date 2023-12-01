Липчанки взяли «бронзу» на первенстве России по каратэ

Успех команде принесло командное ката.

Многие липчане сегодня ещё спали, а липецкие каратистки уже вписали своё имя в историю.

На первенстве России по каратэ WKF в Южно-Сахалинске команда ОК СШОР в составе Ксении Новиковой, Виктории Саблиной и Надежды Галкиной завоевала «бронзовые» медали в дисциплине «ката» т.е. в демонстрации обязательной техники. Уступили липчанки только двум сборным Московской области. А оставили позади команды из Москвы и Новосибирска, третьего по величине города страны.



В борьбе за «бронзу» пришлось демонстрировать ещё и «бункай» т.е. реальные приёмы на движениях «ката» (в переводе с японского «бун» - делить на части, «кай» - объяснять).

Три девицы у ковра



Как сообщил GOROD48 тренер Игорь Кызым, завтра липчанки выступят ещё и в личных соревнованиях.

Успех был бы невозможен без кропотливой работы тренеров Игоря и Евгения Кызым, Максима Бунеева.



Фото участников соревнований, предоставлено спортсменами.

