сегодня, 14:41
Липчанки взяли «бронзу» на первенстве России по каратэ
Успех команде принесло командное ката.
Многие липчане сегодня ещё спали, а липецкие каратистки уже вписали своё имя в историю.
На первенстве России по каратэ WKF в Южно-Сахалинске команда ОК СШОР в составе Ксении Новиковой, Виктории Саблиной и Надежды Галкиной завоевала «бронзовые» медали в дисциплине «ката» т.е. в демонстрации обязательной техники. Уступили липчанки только двум сборным Московской области. А оставили позади команды из Москвы и Новосибирска, третьего по величине города страны.
В борьбе за «бронзу» пришлось демонстрировать ещё и «бункай» т.е. реальные приёмы на движениях «ката» (в переводе с японского «бун» - делить на части, «кай» - объяснять).
Три девицы у ковра
Как сообщил GOROD48 тренер Игорь Кызым, завтра липчанки выступят ещё и в личных соревнованиях.
Успех был бы невозможен без кропотливой работы тренеров Игоря и Евгения Кызым, Максима Бунеева.
Фото участников соревнований, предоставлено спортсменами.
вася
Мимо проходил