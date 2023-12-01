Заявления о лицензии на оружие рассмотрят быстрее, осужденным увеличены расходы – законы, вступающие в силу в декабре

GOROD48 представляет обзор законодательных нововведений.



Незаконные переводы пенсионных накоплений рассмотрит финансовый уполномоченный



С 11 декабря внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой будет рассматривать уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг. Речь идет о случаях, когда человек требует вернуть деньги в изначальный пенсионный фонд, так как заявление о переводе подписал не он. В таких ситуациях уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг станет рассматривать требования о возврате средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику в связи с их неправомерным переводом в негосударственные пенсионные фонды. Новые правила позволят рассматривать эти вопросы во внесудебном порядке и повысят защищенность пенсионных средств россиян, уверены законодатели.



Осужденным вдвое увеличены расходы на личные нужды



С 11 декабря вступает в силу закон, направленный на гуманизацию условий содержания подозреваемых и осужденных. Новый закон позволит не разлучать заключенных женщин с малолетними детьми, пока им не исполнится четыре года. Сейчас такое возможно до трех лет. Это касается случаев, когда малыши находятся в домах ребенка исправительных учреждений. Там матери могут общаться с ними в свободное от работы время без ограничения и даже получить разрешение жить вместе. Также для находящихся в местах лишения свободы увеличиваются расходы на личные нужды – это расходы на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости: на эти цели сверх установленной суммы можно будет тратить 3000 рублей вместо существующих 1 500. Осужденных к принудительным работам разрешили размещать в мобильных зданиях и сооружениях, а не только в общежитиях, как это было ранее.



Загранпаспорт признают недействительным по веским причинам



С 11 декабря вступают в силу поправки в закон о порядке выезда из РФ и въезда в нее. В них определен единый и полный перечень оснований для признания недействительными заграничного, дипломатического и служебного паспортов. В их число, например, входит утрата документа, или смерть владельца, истечение срока действия паспорта, прекращение гражданства, невозврат по истечении срока рабочей командировки. Оформление паспорта по поддельным, недействительным документам либо на поддельном бланке, равно как и внесение в паспорт недостоверных сведений, тоже станут причиной его аннулирования.



Детских омбудсменов освободят от госпошлины



Региональные детские омбудсмены смогут не платить госпошлину при обращении в суды. Речь идет об административных исковых заявлениях в защиту прав и законных интересов детей, в случае если есть основания полагать, что их права нарушаются или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. В настоящее время от уплаты госпошлины освобождается Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.



Дома культуры запретят закрывать без одобрения специальной комиссии



Региональные или муниципальные власти смогут реорганизовать или закрыть учреждение культуры, которое находится в их ведомстве, только после одобрения специально комиссии. А ликвидировать или реорганизовать муниципальную организацию культуры, расположенную в сельских поселениях, смогут еще и с учетом результатов опроса их жителей.



Заявления о выдаче лицензии на оружие рассмотрят быстрее



С одного месяца до 20 рабочих дней сокращается срок рассмотрения Росгвардией заявления о выдаче лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов – это правило начнет действовать в конце декабря.



