Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали яйца, огурцы и молоко

Лидером подорожания на прошлой неделе (с 21 по 27 ноября) стали огурцы — они выросли в цене сразу на 11,49%, а вот помидоры впервые за несколько недель подешевели.

Продолжили дорожать яйца, свинина, капуста, лук, поливитамины, сухие корма для животных. Немного снизились цены на сливочное и подсолнечное масло, картофель, морковь, свеклу, муку, чай, сахар. Липецкстат представил очередной обзор индекса потребительских цен за минувшую неделю.



Самый заметный рост цены на прошлой неделе оказался у огурцов — на 11,49%. Из продуктов питания больше, чем на 1% подорожали свинина (+1,04%), пастеризованное молоко (+2,03%), сыр (+2,47%), консервы овощные для детского питания (+2,52%) и фруктово-ягодные (+1,1%), яйца (+3,3%), капуста (+1,75%), бананы (+3,13%), водка (+1,91%). Стал дороже на 1,02% обед в столовой. Менее 1 процента (от 0,14% до 0,98%) прибавили в цене за неделю такие продукты, как мороженая неразделанная рыба, сметана, рис, гречка, вермишель, яблоки, лук. Стиральный порошок вырос в цене на +1,21%, зубная паста стала дороже на 0,68%, сигареты на 0,38%, туалетная бумага на 1,11%, сухие корма для животных на 0,43%.



Среди товаров, цены на которые снизились — куры охлажденные и мороженые (-0,06%), сливочное масло (-0,24%) и подсолнечное (-0,67%), творог (-0,68%), сухие молочные смеси для детского питания (-0,98%), чай (-0,98%), мука (-0,82%). Подешевели на 1,46% сахар, на 4,38% - картофель, на 4,24% - морковь. Свекла стала дешевле на 0,68%, а помидоры – на 0,61%. Снизились цены на хозяйственное мыло (-0,96%) и шампунь (-1,38%).

Недельная инфляция не коснулась таких продуктов и товаров, как говядина, баранина, маргарин, соль, детские джинсы, взрослые и детские кроссовки, пеленки, мужские майки и футболки, детские футболки, туалетное мыло, спички, женские прокладки.



Потребительские цены на бензин на прошлой неделе остались на том же уровне, что и неделей ранее — это относится как к ценам на бензин в целом, так и на каждую марку отдельно. Средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 27 ноября осталась 52,58 рубля. Стоимость бензина марки АИ-92 — 49,88 рубля. Бензин марки АИ-95 стоил 54,57 рубля. Бензин марки АИ-98 и выше как и остальные группы остался на уровне предыдущей недели — 68,49 рубля. Цена на дизельное топливо также не изменилась: его стоимость составила 60,48 рубля.



