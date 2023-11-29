Сегодня в Липецке: автобусы вернутся на прежний маршрут, липчанам не жалко денег на рестораны

Нас ждут интересные концерты, молодежный фестиваль, вечер диафильмов и большой волейбол.

Зима колеблется – приходить или нет?

В Липецке очередное потепление и температура, которая никак не характерна для конца ноября - от 0 до +2 градусов. Днём возможны снег и мокрый снег.







Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонта останутся без холодной воды потребители на улицах Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл.100а; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10; Московской, 17; Мусоргского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Неделина, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12; Тельмана, 164; Фрунзе, 81, 85; проспекта Победы, 103, переулка Попова, 1, 3, 5.

Отключат воду и в частном секторе на улицах Боровой, с 1 по 26; Зои Космодемьянской, 7 по 213, а также полностью на улицах Берёзовой, Станционной, Одесской.







Кроме того, с 10 утра возможно понижение давления холодной воды на улице Неделина и в 16-м микрорайоне.

Отключение света

Самое длительное отключение электричества с 9:00 до 19:00 ждёт жителей улицы Харьковской.







С 9:00 до 17:00 обесточат дома на улицах Ангарской, 31; Ново-Весовой, 16, 26; Ударников, д. 20, 20з, 20и, 22-24, 24а, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 28, 28а, 29 -32, 94.

Пробки

На кольцевой Воронежского шоссе (в сторону центра) и на улице Студёновоской возле Рождественской церкви (в сторону Сокола) уже к 7 утра образовались пробки, помеченные на электронных картах красным цветом. Как говорится, то ли ещё будет, особенно с учётом сегодняшней погоды. Выход один – перед выездом изучать «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы построить оптимальный маршрут.

Автобусы пойдут по старой схеме

Ремонт дороги на Тракторном подходит к концу, подземный переход уже закопали и положили сверху асфальт. С сегодняшнего дня автобысы больше не будут шнырять по дворам в посёлке Тракторостроителей и поедут напрямую по прежней схеме через улицу Краснозаводскую. Речь идёт о маршрутах №№ 1т, 19, 33, 323, 325, 378, 379.







Опять «Без рояля» (12+)

Только вчера концерт с таким названием проходил в Доме музыки, но если вы там не были, то можете посетить сегодняшнее мероприятие в центре города – в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 54а).

В 18:00 на концерте «Без рояля» зрителей ждут Эльвира Бокова (виолончель), Едизавета Халина (скрипка), Дмитрий Стульнев (ударные) и Дарья Щербакова (гитара).





Дарья Щербакова. Фото vk.com

На концерте прозвучат произведения Н. Паганини и Р. Глиэра, а также известные композиции Hallelujah и Besame Mucho.

День матери продолжается (6+)

Праздник минут в воскресенье, но какой же русский отмечает важные даты меньше недели?







Сегодня состоятся аж два концерта, посвященные Дню матери. В 17:30 выступят лучшие воспитанники выступят в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а), а в 18:00 концерт ррганизуют учащиеся Детской школы искусств №9 (ул. Боевой проезд, 24 а).

Танцуй, пока молодой (12+)

На фестивале молодёжной культуры «Modernus Fest» в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35а) сегодня в 13:00 пройдет мастер-класс по танцевальному искусству.







Преподавателями станут участники телевизионного проекта «Танцы на ТНТ» - например, 2-кратная чемпионка мира по степу, первая в истории девушка-финалистка «Танцев» Юлиана Бухольц.

Творческие мастер-классы (12+)

В среду в Керамокластере на улице Студёновской, 39 б опять пройдут занятия по рукоделию. В 12:00 – мастер-класс «Традиционная среда». Под руководством народного мастера Ирины Беликовой участники изготовят своими руками из глины зимнюю игрушку-романушку.







В 18:00 состоится занятие «Кружка». Член Союза художников России Анна Качанова поможет вам вылепить авторскую кружку, непременный атрибут уютных зимних вечеров. Вы пройдёте все этапы творчества - от эскиза до декорирования.

Вечер диафильмов (6+)

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) является чуть ли не единственным местом в Липецке, где можно посмотреть диафильмы.

В век 4К и объемного звука живые картинки, как ни странно, обрели вторую популярность. Наверное потому, что никакие технические новинки не заменят игру воображения и живой авторский текст, звучащий в темной комнате рядом со зрителем. Сегодня волшебные истории прочитает хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер.



Дина Кюнбергер, фото vk.com/vbiblioteku



Вечер начнётся в 18:33, вход – любая бумажная купюра.

В Липецке стартует неделя волейбола

Любители волейбола наконец-то дождались домашних матчей нашей команды. Схема проведения соревнований в Высшей лиге «А», прямо скажем, специфическая – команды очень мало игр проводят в родных стенах. На этой неделе у липчан будут единственные шансы увидеть своими глазами команду аж до февраля. В Липецке сегодня стартуют игры 5-го тура, в котором выступят 4 команды. Игры пройдут в спортивном комплексе «Атлант», что в Копцевых Хуторах Липецкого района. (ул. Котовского, 1в).







В 15:30 в честной борьбе сойдутся «Северянка» из Череповца и «Динамо-Анапа», а в 18:00 – «Липецк» и «Корабелка» из Санкт-Петербурга.

Болеем за наших!



Где праздновать Новый Год?



Каждый третий работодатель в Липецке проведёт новогодний корпоратив в ресторане, выяснили социологи SuperJob. О таком желании заявили 33% опрошенных руководителей предприятий и организаций. В офисе будут праздновать – 21%. За город поедут 2%, оригинальные формы найдут в 4% липецких компаний. Зажмут праздник для своих сотрудников 20% владельцев и начальников фирм.







Представители компаний чаще всего считают, что бюджет хорошей вечеринки на человека должен составлять от 3000 до 5000 рублей – так считают 39% опрошенных, суммы от 5000 до 10000 назвали 32%.

Event-менеджеры тоже склоняются к бюджету от 5 до 10 тысяч рублей, его назвали 28%.

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, но сегодня есть и где отдохнуть, повеселиться. Решать вам, наша рубрика помогает вам с выбором. А GOROD48 бесперебойно поставляет новости. Можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Чаще заходлите на сайт и будьте в курсе всех событий. Ждём вас снова и снова.