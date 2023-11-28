Происшествия

9 минут назад

У села Ольховец «Ситроен снес столб и улетел в кювет

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#ДТП #столб
Днем 28 ноября у села Ольховец Лебедянского района 51-летний водитель автомобиля «Ситроен» не справился с управлением выехал на обочину и снес световую опору.

После столкновения машина оказалась в кювете. Столб же повис на проводах над проезжей частью.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.
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#ДТП #столб

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