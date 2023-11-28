В мире
5 минут назад
Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы россиянам
Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы гражданам России и еще шести стран.
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, в том числе России, - пишет "Газета.ru" со ссылкой на департамент правительственной информации Шри-Ланки.
Уточняется, что бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года.
Отмечается, что необходимо подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на Шри-Ланку. Туристы смогут пробыть на территории острова 30 дней. При этом повторный въезд разрешен с даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней.
В АТОР рассказали, что на новогодние каникулы прогнозируется высокий спрос на Шри-Ланку. Провести новогодние каникулы вдвоем на острове в отеле "три звезды", по системе "все включено" будет стоить около 220 тысяч рублей". В отеле "четыре звезды" отдых обойдется от 270 тысяч, а в "пятерке" — за 295 тысяч рублей.
Уточняется, что бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года.
Отмечается, что необходимо подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на Шри-Ланку. Туристы смогут пробыть на территории острова 30 дней. При этом повторный въезд разрешен с даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней.
В АТОР рассказали, что на новогодние каникулы прогнозируется высокий спрос на Шри-Ланку. Провести новогодние каникулы вдвоем на острове в отеле "три звезды", по системе "все включено" будет стоить около 220 тысяч рублей". В отеле "четыре звезды" отдых обойдется от 270 тысяч, а в "пятерке" — за 295 тысяч рублей.
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23.11.2023 10:46В мире