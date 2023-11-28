Под Липецком «Нива» врезалась в грузовик: водитель и его пассажирка госпитализированы

За сутки на дорогах области пострадали шесть человек, один — погиб.





В начале пятого вечера 27 ноября на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку в стоящий грузовик «МАН» врезалась «Нива» под управдением 41-летний водителя. В аварии пострадали водитель и 47-летняя пассажирка «Нивыс — их доставили в больницу.



В Ельце на улице Ломоносова 35-летний водитель «ВАЗ-2105» сбил 14-летнюю школьницу. Девочка получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.



В Хлевенском районе на дороге Хлевное – Тербуны 25-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии получил травмы 39-летний пассажир «Фольксвагена», его доставили в больницу, где он впоследствии скончался.



