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Средний возраст автомобилей в России увеличился до 12-15 лет

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Средний возраст автомобиля в России достиг 12–15 лет. Об этом «Известиям» рассказали аналитики и подтвердили представители сети станций технического обслуживания. По мнению главы компании Gruzdev-Analyze Александра Груздева, средний возраст автомобилей в России достиг 12,4 года, что почти на полтора года больше, чем в 2022.  

«Машин на дорогах страны становится меньше, выбытие из активного парка теперь происходит позже», — рассказал он «Известиям».  

По его данным, в 2022 году число машин в России сократилось на 822 тыс. штук, тогда как в этом — на 395 тыс.  
Ситуация с состоянием автопарка может быть еще плачевнее — средний возраст автомобиля в РФ в 2023 году достиг почти 15 лет, следует из данных аналитического агентства «Автостат».  

С выводами аналитиков о старении автопарка согласились и в крупной сети СТО Fit Service (объединяет более 300 сервисов). Так, в 2023 году средний возраст автомобиля, который приезжает на обслуживание составляет 12,4 года, хотя еще годом ранее — 11,2 года.  

«Чем старше машины в парке, тем больше ремонтов осуществляется. Сейчас мы видим, что клиент становится бережливей, стремится продлить жизнь своего авто, поскольку не знает, на что он сможет заменить машину завтра», — рассказала «Известиям» директор сети Татьяна Овчинникова.  

В России нормативный срок эксплуатации автомобиля — 10 лет. Но чаще всего производители сами устанавливают норму эксплуатации, например, у Hyundai и Kia она составляет шесть лет. Но утилизировать машины через такой срок не принято. Поэтому на крупных площадках можно встретить автомобили возрастом 15–20 лет и пробегами на уровне 300-400 тыс. км. 

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