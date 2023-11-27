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«Пошла за сигаретами, а мальчик упал в бассейн»: в прокуратуре рассказали о нашумевшем деле

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#утонувший #бассейн #прокуратура
«Пошла за сигаретами, а мальчик упал в бассейн»: в прокуратуре рассказали о нашумевшем деле

В суд передано дело липчанки, сын которой едва не утонул в сауне.

Прокурор Левобережного района Липецка Евгений Курицын утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 24-летней женщины, обвиняемой в причинение тяжкого вреда здоровью 4-летнего сына.

По версии следствия, в начале сентября женщина с друзьями и ребенком находилась в общественной сауне. Компания выпивала и много курила. Когда сигареты закончились, а ее друзья ушли в парную, женщина, оставив сына без присмотра, вышла из помещения и позвонила в службу такси, чтобы ей привезли сигареты.
В это время ребенок упал в бассейн сауны и захлебнулся.

Женщина обнаружила сына, когда тот уже впал в кому. Жизнь ребенку спасли врачи скорой помощи и  реаниматологи Липецкой областной детской больницы.

«Уголовное дело расследовано Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области и направлено на рассмотрение в суд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Добавим, что первоначально областное управление СК следком возбуждало уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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#утонувший #бассейн #прокуратура

Комментарии (6)

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Ау

10 минут назад
С детьми гуляют в парке,зоопарке ,на детской площадке,ребенок должен общаться с детьми
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Правда

12 минут назад
Очередная яжемать, ограничить в родительских правах.
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Да

14 минут назад
Компания выпивала и курила,а что там делал младенец? лишить мать родительских прав
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Серëга

30 минут назад
Молодец! Ребёнка угробила ради своих развлекух...
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Наверно

31 минуту назад
Сильно чешется, чтобы в такое заведение с детьми ходить
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по правилам

49 минут назад
выпивали и курили в общественной сауне...... Помылись ,побрились,чайку попили---и домой. Нашли Нудистский пляж
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