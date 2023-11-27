Происшествия
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«Пошла за сигаретами, а мальчик упал в бассейн»: в прокуратуре рассказали о нашумевшем деле
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В суд передано дело липчанки, сын которой едва не утонул в сауне.
Прокурор Левобережного района Липецка Евгений Курицын утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 24-летней женщины, обвиняемой в причинение тяжкого вреда здоровью 4-летнего сына.
По версии следствия, в начале сентября женщина с друзьями и ребенком находилась в общественной сауне. Компания выпивала и много курила. Когда сигареты закончились, а ее друзья ушли в парную, женщина, оставив сына без присмотра, вышла из помещения и позвонила в службу такси, чтобы ей привезли сигареты.
В это время ребенок упал в бассейн сауны и захлебнулся.
Женщина обнаружила сына, когда тот уже впал в кому. Жизнь ребенку спасли врачи скорой помощи и реаниматологи Липецкой областной детской больницы.
«Уголовное дело расследовано Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области и направлено на рассмотрение в суд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Добавим, что первоначально областное управление СК следком возбуждало уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, в начале сентября женщина с друзьями и ребенком находилась в общественной сауне. Компания выпивала и много курила. Когда сигареты закончились, а ее друзья ушли в парную, женщина, оставив сына без присмотра, вышла из помещения и позвонила в службу такси, чтобы ей привезли сигареты.
В это время ребенок упал в бассейн сауны и захлебнулся.
Женщина обнаружила сына, когда тот уже впал в кому. Жизнь ребенку спасли врачи скорой помощи и реаниматологи Липецкой областной детской больницы.
«Уголовное дело расследовано Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области и направлено на рассмотрение в суд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Добавим, что первоначально областное управление СК следком возбуждало уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
6 1648
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