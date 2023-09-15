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Следственный комитет разбирается в причинах оставления малыша без внимания в бассейне
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего причинен вред здоровью 4-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело.
Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего причинен вред здоровью 4-летнего ребенка (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
— По данным следствия, 8 сентября во время посещения частной сауны в Липецке в наполненный водой бассейн упал 4-летний мальчик. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы с диагнозом «утопление в воде». С целью выяснения всех обстоятельств проводятся необходимые следственные действия, устанавливается тяжесть причиненного здоровью ребёнка вреда, — сообщили GOROD48 в пресс-службе Следкома по Липецкой области.