Происшествия
сегодня, 13:40
В областной больнице выходили двух малышей: обожженную девочку и едва не утонувшего мальчика
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Их перевели из реанимации в обычные отделения.
Едва не утонувший в сауне 4-летний мальчик и обварившаяся горячей водой в ванной двухлетняя девочка переведены из реанимационного отделения областной детской больницы в обычные палаты. Об этом GOROD48 сообщил главврач клиники Сергей Голобурдин:
— Их жизнь и здоровье вне опасности. Малышам предстоит период долечивания и реабилитации из-за повреждений внутренних органов и центральной нервной системы.
Напомним, что мальчика привезли в больницу синим от удушья — он едва не утонул в бассейне сауны 8 сентября. А 17 сентября обожглась горячей водой в ванной 2-летняя девочка (ее сестра двойняшка утонула). В обоих случаях следственный комитет возбудил уголовные дела.
— Их жизнь и здоровье вне опасности. Малышам предстоит период долечивания и реабилитации из-за повреждений внутренних органов и центральной нервной системы.
Напомним, что мальчика привезли в больницу синим от удушья — он едва не утонул в бассейне сауны 8 сентября. А 17 сентября обожглась горячей водой в ванной 2-летняя девочка (ее сестра двойняшка утонула). В обоих случаях следственный комитет возбудил уголовные дела.
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