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В областной больнице выходили двух малышей: обожженную девочку и едва не утонувшего мальчика

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#дети #утопление #ожоги
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В областной больнице выходили двух малышей: обожженную девочку и едва не утонувшего мальчика

Их перевели из реанимации в обычные отделения.

Едва не утонувший в сауне 4-летний мальчик и обварившаяся горячей водой в ванной двухлетняя девочка переведены из реанимационного отделения областной детской больницы в обычные палаты. Об этом GOROD48 сообщил главврач клиники Сергей Голобурдин:

— Их жизнь и здоровье вне опасности. Малышам предстоит период долечивания и реабилитации из-за повреждений внутренних органов и центральной нервной системы.

Напомним, что мальчика привезли в больницу синим от удушья — он едва не утонул в бассейне сауны 8 сентября. А 17 сентября обожглась горячей водой в ванной 2-летняя девочка (ее сестра двойняшка утонула). В обоих случаях следственный комитет возбудил уголовные дела.
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#дети #утопление #ожоги
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Комментарии (2)

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мысли в слух

25 минут назад
Я тоже когда-то обварился кипятком в 3 года, после этого, вся моя жизнь пошла под откос!! Теперь я никто.
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Спасибо

30 минут назад
Огромное Врачам.Всем здоровья.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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