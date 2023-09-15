Происшествия

50 минут назад

Врачи детской областной больницы борются за жизнь захлебнувшегося в бассейне малыша

1 1044
#утопление
1
Врачи детской областной больницы борются за жизнь захлебнувшегося в бассейне малыша

4-летний мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.

Врачи реанимационного отделения детской областной детской больницы прикладывают максимальные усилия для спасения 4-летнего малыша, захлебнувшегося в бассейне частного дома в Липецке.

— Ребенок попал к нам в конце прошлой недели едва живым, синим от удушья. У него диагностирован отек легких, головного мозга. Малыш был в коме. В результате экстренных реанимационных мер у ребенка наблюдается положительная динамика, но он пока не пришел в сознание. Его состояние мы оцениваем как крайне тяжелое, — сообщили GOROD48 в клинике.
1 1044
#утопление
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лиза

7 минут назад
Ужас!!! А куда смотрели родители???!!!
ответить
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Следственный комитет разбирается в причинах оставления малыша без внимания в бассейне
#утопление
Следственный комитет разбирается в причинах оставления малыша без внимания в бассейне

18 минут назад

Происшествия
За час до начала рабочего дня в Липецке обокрали кассу магазина: подозревают его сотрудницу
#кража
7
За час до начала рабочего дня в Липецке обокрали кассу магазина: подозревают его сотрудницу

сегодня, 09:30

Происшествия
Из-за обвинения в финансировании незаконной деятельности липчанин перевёл мошенникам 1 105 000 рубле...
#мошенничество
10
Из-за обвинения в финансировании незаконной деятельности липчанин перевёл мошенникам 1 105 000 рубле...

вчера, 16:09

Происшествия
В Лебедянском районе сегодня днём тушили крупный пожар
#пожар
В Лебедянском районе сегодня днём тушили крупный пожар

вчера, 15:42

Происшествия
На улице Парижской Коммуны найдена граната «Ф-1»
#МЧС #УГПСС #граната
На улице Парижской Коммуны найдена граната «Ф-1»

вчера, 15:29

Происшествия
В Лебедянском районе мужчина продал чужую «Ладу» за 8000 рублей
#растрата #присвоение
1
В Лебедянском районе мужчина продал чужую «Ладу» за 8000 рублей

вчера, 15:24

Происшествия