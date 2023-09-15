Врачи детской областной больницы борются за жизнь захлебнувшегося в бассейне малыша

4-летний мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.

Врачи реанимационного отделения детской областной детской больницы прикладывают максимальные усилия для спасения 4-летнего малыша, захлебнувшегося в бассейне частного дома в Липецке.



— Ребенок попал к нам в конце прошлой недели едва живым, синим от удушья. У него диагностирован отек легких, головного мозга. Малыш был в коме. В результате экстренных реанимационных мер у ребенка наблюдается положительная динамика, но он пока не пришел в сознание. Его состояние мы оцениваем как крайне тяжелое, — сообщили GOROD48 в клинике.

