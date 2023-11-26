Спорт

49 минут назад

Липецкий культурист взял «бронзу» в чемпионате России, уступив мужу кавэнщицы «Елены Хульевны»

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#Бодибилдинг #культуризм #Андрей Василевский
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Липецкий культурист взял «бронзу» в чемпионате России, уступив мужу кавэнщицы «Елены Хульевны»

Андрей Василевский выполнил норматив мастера спорта.

Годы упорных тренировок и гора рельефных мышц принесли очередную «минуту славы» 43-летнему липчанина Андрею Василевскому.

В Ульяновске он занял 3-е место в первенстве России по бодибилдингу среди спортсменов старше 40 лет.

Борьба между девятерыми атлетами вышла не шуточной. В итоге прошлогодний победитель 42-летний уроженец Белоруссии, а ныне – москвич Валерий Юшкевич сумел сохранить свой титул. На второе место строгое жюри поставило 45-летнего Александра Барбашина из Кемерово, а на третье – нашего земляка. Самое главное, что при этом Василевский выполнил норматив мастера спорта России.

Чемпион Юшкевич является мужем известной кавэнщицы и актрисы «Comedy Women» Елены Борщовой, которую многие любят за специфический юмор и эффектный псевдоним Елена Хульевна Санта-Мария Герра. Супруг знаменитости в столице работает тренером, но не чужд и шоу-бизнесу: подрабатывает сценаристом и ведущим мероприятий.

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Наш земляк (слева) и муж «Хульевны»

Василевский тренируется у Михаила Томилина, ранее выигрывал чемпионаты Липецкой области и чемпионат Москвы.

Фото из архива участников соревнований, предоставлено спортсменами

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#Бодибилдинг #культуризм #Андрей Василевский
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Комментарии (3)

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Да уж

19 минут назад
А смысл,себя гробить?
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20 минут назад
А это, что такое?
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