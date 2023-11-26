Липецкий культурист взял «бронзу» в чемпионате России, уступив мужу кавэнщицы «Елены Хульевны»

Андрей Василевский выполнил норматив мастера спорта.

Годы упорных тренировок и гора рельефных мышц принесли очередную «минуту славы» 43-летнему липчанина Андрею Василевскому.

В Ульяновске он занял 3-е место в первенстве России по бодибилдингу среди спортсменов старше 40 лет.

Борьба между девятерыми атлетами вышла не шуточной. В итоге прошлогодний победитель 42-летний уроженец Белоруссии, а ныне – москвич Валерий Юшкевич сумел сохранить свой титул. На второе место строгое жюри поставило 45-летнего Александра Барбашина из Кемерово, а на третье – нашего земляка. Самое главное, что при этом Василевский выполнил норматив мастера спорта России.

Чемпион Юшкевич является мужем известной кавэнщицы и актрисы «Comedy Women» Елены Борщовой, которую многие любят за специфический юмор и эффектный псевдоним Елена Хульевна Санта-Мария Герра. Супруг знаменитости в столице работает тренером, но не чужд и шоу-бизнесу: подрабатывает сценаристом и ведущим мероприятий.





Наш земляк (слева) и муж «Хульевны»

Василевский тренируется у Михаила Томилина, ранее выигрывал чемпионаты Липецкой области и чемпионат Москвы.



Фото из архива участников соревнований, предоставлено спортсменами

