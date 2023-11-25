В «Липецкэнерго» состоялось заседание оперативного Штаба

В филиале ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" состоялось заседание оперативного Штаба по вопросам обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевого комплекса в условиях прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений на предстоящие три дня



Мероприятие прошло под руководством заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталия Мордыкина при участии начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области, представителей Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Департамента ЖКХ, предприятий связи, регионального управления МЧС.



Отдельное внимание в ходе совещания уделялось вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и региональным управлением МЧС, субъектами электроэнергетики, ответственными потребителями электроэнергии.



К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды в филиале готовы силы и средства энергетиков, в том числе резервные источники электроснабжения, которые в случае необходимости могут быть задействованы для электроснабжения социально значимых и инфраструктурных объектов.



«Липецкэнерго» ведет непрерывный мониторинг метеорологической и оперативной обстановки в регионе. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

"Липецкэнерго" держит ситуацию на круглосуточном контроле, налажено четкое взаимодействие с органами власти и представителями регионального МЧС. Обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей является нашей приоритетной задачей в любых условиях", - подчеркнул заместитель генерального директора - директор филиала ПАО " Россети Центр" - "Липецкэнерго" Виталий Мордыкин.



