А знаете ли вы, что тысячи людей приезжали в Липецк лечиться кумысом?

Во второй половине XIX века гостям Липецкого курорта предлагали не только минеральную воду, но и кумыс. Кобылицы, из молока которых готовился напиток, паслись на Татарском острове – так липчане называли луг у правого берега реки Воронеж.





Липецк как город-курорт известен, прежде всего, минеральной водой. Но кроме липецкой минералки, наш город некогда славился и кумысом. Его использовали при лечении чахотки: так в XIX веке называли целую группу болезней, в которую входил и туберкулез.



Как сообщала городская газета «Липецкий летний листок», кумыс на липецком курорте появился в 1866 году.



Директор курорта Фортунат Яковлевич Новицкий в рекламной брошюре «В лечебном сезоне минеральных вод в Липецке 1874 года»







Кумысный павильон Верхнем саду (ныне - Верхний парк) Фото сообщества «Липецк вчера и сегодня»



Где именно располагался кумысный хутор сейчас неизвестно.



В 1869 году в Липецке побывал известный писатель Глеб Успенский.



«Нашатавшись и належавшись, иду обедать в гостиницу Минеральных вод, обед стоит 60 копеек, и потом по знакомым или ко мне кто-нибудь зайдет. В 7 часов вечера опять музыка, в другом саду, до 8-ми, и потом опять чай в гостинице или у знакомых и сон благодатный. Ем много, и все хорошее, свежее. Но не лечусь ничем. Кумыс здесь плохой, потому что дрянной скот и нет травы степной. Я его пить не мог; выпил бутылок 20 и бросил. Его пьют по 6, 7, 10 и даже 15 бутылок в день, постепенно. Суть его в том, что он питателен и ожиряет легкие, если они повреждены чахоткой. Вкус похож на сыворотку с зельтерской водой. Кумыс продается в таких же бутылках и так же шипит, как и зельтерская вода», -



Кумыс входил в район пациентов липецкого курорта и 50 лет спустя. Более того, для раздачи так не понравившегося писателю Успенскому кисломолочного напитка, работали два специальных бювета. Один располагался в Верхнем парке, второй — в Нижнем. При том, что бювет с минеральной водой был один.



Очень подробно сообщает о липецком кумысе, о людях, которые его готовили и держали в Липецке табун кобыл, краевед-любитель, оставивший множество рукописных свидетельств о жизни города конца XIX первой половины XX века, Серафим Неверов.



«Метрах в двадцати от источника к ограде парка стоял небольшой павильон входной, на несколько столиков. Там продавался кумыс, кефир-варенец, сметана, молоко, сливки. Хозяином этого павильона был татарин Сергей Иванович Булышин. Очень гостеприимный человек, всегда пытается угодить, особенно тем из курортников, кто пришел первый раз. Это был профессор своего дела. Ходил он в белом кителе, в шляпе с широкими полями, брюки — в хромовые сапоги. Золотые часы на длинной золотой цепочке. Он хорошо говорил по-русски, потому, что обрусел в Липецке. Но этот кумысник в Липецке постоянно не проживал, а приезжал только на летний сезон с семьей — жена, две дочери и сын несовершенных лет. И еще при нем был тоже татарин — Володя.







Фото сообщества «Липецк вчера и сегодня»



Володя был одинокий, ему нравился Липецк, он здесь проживал долгое время, в Липецке и умер. Но как видно кумысник Булышин не забывал Володю в осенне-зимний период.



К приезду Булышина в Липецк Володя организовывал покупку кобылиц с жеребятами и без жеребят. Расход для кормления кобылиц находился за Булышиным. Луг арендовался вблизи Липецкого озера, так он и назывался — Татарским островом. Теперь по этому месту







У кумысника Булышина имелось около двухсот кобылиц. Коров покупал сам хозяин, когда приезжал, он знал каких надо купить, за ценой не стоял. Коров было десять. А когда собирался уезжать, то купцы сами его находили и покупали у него коров и лошадей. Кумыс продавал по 15 копеек за бутылочку. Емкость бутылочки — один тонкий стакан. Кумыс очень вкусный, кисловатый, а когда начинаешь открывать бутылочку, как будто из нее выходит дым», - писал Серафим Неверов.



Увы, сейчас кумыс в Липецкой области не готовят. На «кумысной» карте страны только два белых пятна — Липецкая и Воронежская области. Почему так, в чем причина, GOROD48 не смогли объяснить ни в ассоциации сельхозпроизодителей, ни в областном управлении потребрынка. Не пробовали готовить кумыс и многочисленные коневоды области.

Мы решили добавить в материалы под тегом #знаете ли вы истории о забытых брендах региона. Первая из них посвящена напитку кочевников – кумысу. Его когда-то готовили для посетителей Липецкого курорта тысячами бутылок.Липецк как город-курорт известен, прежде всего, минеральной водой. Но кроме липецкой минералки, наш город некогда славился и кумысом. Его использовали при лечении чахотки: так в XIX веке называли целую группу болезней, в которую входил и туберкулез.Как сообщала городская газета «Липецкий летний листок», кумыс на липецком курорте появился в 1866 году.Директор курорта Фортунат Яковлевич Новицкий в рекламной брошюре «В лечебном сезоне минеральных вод в Липецке 1874 года» писал так : «Здесь же можно принимать лечение всеми искусственными и натуральными привозными водами, равно как молоком, сывороткую и кумысом… Кумыс, выдаваемый в отчетный период в количестве от 7 до 15 тысяч бутылок ежегодно, сделался с первого сезона после введения его в нашем заведении одним из самых употребительных (после липецкой воды) лечебных средств…. Кумыс приготовляется татарином в трех верстах от города на так называемом кумысном хуторе и выдается больным в бутылках в верхнем саду минеральных вод, где для этого устроена подвижная лавочка, павильон и подвал для хранения».Где именно располагался кумысный хутор сейчас неизвестно.В 1869 году в Липецке побывал известный писатель Глеб Успенский.«Нашатавшись и належавшись, иду обедать в гостиницу Минеральных вод, обед стоит 60 копеек, и потом по знакомым или ко мне кто-нибудь зайдет. В 7 часов вечера опять музыка, в другом саду, до 8-ми, и потом опять чай в гостинице или у знакомых и сон благодатный. Ем много, и все хорошее, свежее. Но не лечусь ничем. Кумыс здесь плохой, потому что дрянной скот и нет травы степной. Я его пить не мог; выпил бутылок 20 и бросил. Его пьют по 6, 7, 10 и даже 15 бутылок в день, постепенно. Суть его в том, что он питателен и ожиряет легкие, если они повреждены чахоткой. Вкус похож на сыворотку с зельтерской водой. Кумыс продается в таких же бутылках и так же шипит, как и зельтерская вода», - писал он из Липецка своему другу Николаю Долганову.Кумыс входил в район пациентов липецкого курорта и 50 лет спустя. Более того, для раздачи так не понравившегося писателю Успенскому кисломолочного напитка, работали два специальных бювета. Один располагался в Верхнем парке, второй — в Нижнем. При том, что бювет с минеральной водой был один.Очень подробно сообщает о липецком кумысе, о людях, которые его готовили и держали в Липецке табун кобыл, краевед-любитель, оставивший множество рукописных свидетельств о жизни города конца XIX первой половины XX века, Серафим Неверов.«Метрах в двадцати от источника к ограде парка стоял небольшой павильон входной, на несколько столиков. Там продавался кумыс, кефир-варенец, сметана, молоко, сливки. Хозяином этого павильона был татарин Сергей Иванович Булышин. Очень гостеприимный человек, всегда пытается угодить, особенно тем из курортников, кто пришел первый раз. Это был профессор своего дела. Ходил он в белом кителе, в шляпе с широкими полями, брюки — в хромовые сапоги. Золотые часы на длинной золотой цепочке. Он хорошо говорил по-русски, потому, что обрусел в Липецке. Но этот кумысник в Липецке постоянно не проживал, а приезжал только на летний сезон с семьей — жена, две дочери и сын несовершенных лет. И еще при нем был тоже татарин — Володя.Володя был одинокий, ему нравился Липецк, он здесь проживал долгое время, в Липецке и умер. Но как видно кумысник Булышин не забывал Володю в осенне-зимний период.К приезду Булышина в Липецк Володя организовывал покупку кобылиц с жеребятами и без жеребят. Расход для кормления кобылиц находился за Булышиным. Луг арендовался вблизи Липецкого озера, так он и назывался — Татарским островом. Теперь по этому месту проложена автодорога У кумысника Булышина имелось около двухсот кобылиц. Коров покупал сам хозяин, когда приезжал, он знал каких надо купить, за ценой не стоял. Коров было десять. А когда собирался уезжать, то купцы сами его находили и покупали у него коров и лошадей. Кумыс продавал по 15 копеек за бутылочку. Емкость бутылочки — один тонкий стакан. Кумыс очень вкусный, кисловатый, а когда начинаешь открывать бутылочку, как будто из нее выходит дым», - писал Серафим Неверов.Увы, сейчас кумыс в Липецкой области не готовят. На «кумысной» карте страны только два белых пятна — Липецкая и Воронежская области. Почему так, в чем причина, GOROD48 не смогли объяснить ни в ассоциации сельхозпроизодителей, ни в областном управлении потребрынка. Не пробовали готовить кумыс и многочисленные коневоды области.