Общество
сегодня, 09:05
«Тот самый Липецк»: как кутили дореволюционные мажоры, чем угощали в знаменитых кафе «Сказка», «Минутка» и «Родничок»
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Четвертый выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы посвятили дореволюционному центру городской жизни.
В этом выпуске мы расскажем о липецком «Невском проспекте», а также вы узнаете о том:
как развлекалась липецкая молодежь в начале XX века;
где в Липецке находился публичный дом;
как липчане ради потехи издевались над собаками;
о жизни городских трущоб – где ничего не изменилось за полторы сотни лет.
как развлекалась липецкая молодежь в начале XX века;
где в Липецке находился публичный дом;
как липчане ради потехи издевались над собаками;
о жизни городских трущоб – где ничего не изменилось за полторы сотни лет.
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Яша
Спасибо
ё
Подайте пример
Гунькин
Ч