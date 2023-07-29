«Тот самый Липецк»: как кутили дореволюционные мажоры, чем угощали в знаменитых кафе «Сказка», «Минутка» и «Родничок»

Четвертый выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы посвятили дореволюционному центру городской жизни.

В этом выпуске мы расскажем о липецком «Невском проспекте», а также вы узнаете о том:



как развлекалась липецкая молодежь в начале XX века;



где в Липецке находился публичный дом;



как липчане ради потехи издевались над собаками;



о жизни городских трущоб – где ничего не изменилось за полторы сотни лет.



