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«Тот самый Липецк»: как кутили дореволюционные мажоры, чем угощали в знаменитых кафе «Сказка», «Минутка» и «Родничок»

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#а знаете ли вы #краеведение
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Четвертый выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы посвятили дореволюционному центру городской жизни.

В этом выпуске мы расскажем о липецком «Невском проспекте», а также вы узнаете о том:

как развлекалась липецкая молодежь в начале XX века;

где в Липецке находился публичный дом;

как липчане ради потехи издевались над собаками;

о жизни городских трущоб – где ничего не изменилось за полторы сотни лет.

6 738
#а знаете ли вы #краеведение
2

Комментарии (6)

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Яша

4 минуты назад
История развивается по спирали.
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Спасибо

35 минут назад
И городу 48 и рассказчикам !
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ё

41 минуту назад
Ох уж эти сказочки...
ответить

Подайте пример

47 минут назад
Ч.
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Гунькин

53 минуты назад
Ниче не поменялось, укушенные и затопленные,блеск и нищета.
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Ч

55 минут назад
Когда же они развитием страны займутся ? Кутить - ума много не надо .
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