Общество

19 минут назад

В замерзающий дом возобновлена подача тепла и горячей воды

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#ЖКХ
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В замерзающий дом возобновлена подача тепла и горячей воды

В доме прорвало всё: трубы с отоплением, водой и канализацию.

В редакцию GOROD48 21 ноября обратились жильцы дома №17/1 по улице Вермишева с просьбой обратить внимание властей на проблему, c которой они пытаются справиться с мая 2023 года.

«На первых этажах в подъезде разорвало трубы с горячей и холодной водой. До настоящего времени нет отопления, горячей воды, вода из труб под полом в подъезде течёт в подвал в течении двух месяцев. УК «Лидер» жалобы на сайте ГИС ЖКХ просто переводят в статус «Исполнено», а Госжилинспекция с мая месяца просит УК исправить недостатки. Итог: на дворе 21 ноября, люди в домах замерзают, горячей воды нет, разорвавшиеся трубы не подлежат ремонту, отопления нет, полов в подъезде нет, с детской коляской не пройти», — говорилось в обращении жильцов, подкреплённым ответами из Госжилинспекции от 12 мая, 10 и 15 ноября этого года.

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Сегодня пресс-служба администрации Липецка сообщила, что подача отопления и горячей воды в доме № 17/1 по улице Вермишева восстановлена.

«Жильцы дома №17/1 по улице Вермишева пожаловались в аварийную службу управляющей компании «Лидер», которая обслуживает дом, на прорыв трубы горячего водоснабжения 9 ноября. Профильным департаментом было проведено совместное выездное совещание со специалистами УК «Лидер» и Следственным комитетом. Управляющей компании для проведения сварочных работ по устранению течи пришлось разбирать полы в помещениях общего пользования. Сложность выполнения связана с отсутствием подвала и ветхостью труб, которые расположены в техподполье и их неоднократным порывом», — отметили в мэрии.

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Уже вчера были завершены работы по восстановлению труб горячего водоснабжения. Также была выявлена течь на внутридомовых сетях канализации в третьем подъезде, но там ситуация осложняется отсутствием доступа в квартиру, в которой идёт утечка: местонахождение собственника не известно. Так что делать это, скорее всего, придётся через суд.

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Управляющей компании рекомендовано устранить и эту проблему в кратчайшие сроки. Претензионное письмо в УК «Лидер» отправлено.
307
#ЖКХ
3

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