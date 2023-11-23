Бывшую сотрудницу сотовой компании осудили за доступ к персональным данным абонентов

Преступление вскрыло УФСБ России по Липецкой области.

Левобережный районный суд вынес приговор бывшей сотруднице офиса продаж сотового оператора за доступ к содержащейся в информационных системах оператора связи персональным данным абонентов и сведениям об оказанным им услугах связи для последующей передачи их третьим лицам.



24-летняя женщина в период с апреля по май 2022 года занимала должность менеджера в одной из сотовых компаний и фотографировала личные данные клиентов на телефон, а затем за денежное вознаграждение передавала их третьим лицам.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, уголовное дело по факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации возбуждено по материалам УФСБ России по Липецкой области.



Женщину судили сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» и части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В результате ей назначили штраф в 40 000 рублей.

