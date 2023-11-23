Происшествия

сегодня, 15:49

Бывшую сотрудницу сотовой компании осудили за доступ к персональным данным абонентов

7 445
#компьютерная информация
Бывшую сотрудницу сотовой компании осудили за доступ к персональным данным абонентов

Преступление вскрыло УФСБ России по Липецкой области.

Левобережный районный суд вынес приговор бывшей сотруднице офиса продаж сотового оператора за доступ к содержащейся в информационных системах оператора связи персональным данным абонентов и сведениям об оказанным им услугах связи для последующей передачи их третьим лицам. 

24-летняя женщина в период с апреля по май 2022 года занимала должность менеджера в одной из сотовых компаний и  фотографировала личные данные клиентов на телефон, а затем за денежное вознаграждение передавала их третьим лицам.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, уголовное дело по факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации возбуждено по материалам УФСБ России по Липецкой области.

Женщину судили сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» и части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В результате ей назначили штраф в 40 000 рублей.
7 445
#компьютерная информация

Комментарии (7)

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Ольга

16 минут назад
Интересует, у нас тоже нечто подобное недавно произошло.Пришлось отказаться от их " услуг".
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Правильно

18 минут назад
А мошенники доводят людей до смерти,берут кредиты,а невиновные люди потом доказывают свою непричасность.Надо было ей лет 20 дать.Пусть ей все плохое вернется в трехкратном размере .
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Интересует

22 минуты назад
А о куда теле 2 знает о том, что я сменила фамилию и в связи с этим предлагает изменить персональные даннве6в договоре? Кто им сливает эту информацию
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Эксперт

27 минут назад
А на какого оператора связи она работала почему не написали это что особо секретно?
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Много

38 минут назад
нужно было штраф в 500 рублей выписать. А то мошенники редко звонят .
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Липецк

42 минуты назад
Да понаберут финансовых менеджеров по знакомству....
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Город

сегодня, 15:56
За такие дела лет 15 минимум .
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C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
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65
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