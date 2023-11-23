Общество
сегодня, 14:07
Коммунисты просят отремонтировать главный липецкий памятник Ленину
На ремонт монумента требуется около 10 миллионов рублей.
Депутат Липецкого областного Совета, коммунист Сергей Токарев попросил отремонтировать памятник Ленину на Соборной площади.
Свою просьбу Сергей Токарев мотивировал 100-летием со дня смерти Владимира Ленина, которое будет отмечаться 21 января 2024 года. По подсчетам коммуниста для реставрации памятника требуется 9,8 миллиона рублей.
— Алена Апина за концерт в Липецке получила больше! — в сердцах заметил Сергей Токарев.
Монумент работы скульптора Льва Кербеля и архитектора Николая Бровкина установлен на Соборной площади 1983 году и является памятником архитектуры регионального значения.
Свою просьбу Сергей Токарев мотивировал 100-летием со дня смерти Владимира Ленина, которое будет отмечаться 21 января 2024 года. По подсчетам коммуниста для реставрации памятника требуется 9,8 миллиона рублей.
— Алена Апина за концерт в Липецке получила больше! — в сердцах заметил Сергей Токарев.
Монумент работы скульптора Льва Кербеля и архитектора Николая Бровкина установлен на Соборной площади 1983 году и является памятником архитектуры регионального значения.
Гость
Мимо проходил
Папа коммуниста
Сергей Иванович
Коммунист
Такса глубоководная.
Камень преткновения
Правда