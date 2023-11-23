Общество

сегодня, 14:07

Коммунисты просят отремонтировать главный липецкий памятник Ленину

8 253
#памятник #ремонт
2
Коммунисты просят отремонтировать главный липецкий памятник Ленину

На ремонт монумента требуется около 10 миллионов рублей.

Депутат Липецкого областного Совета, коммунист Сергей Токарев попросил отремонтировать памятник Ленину на Соборной площади.





Свою просьбу Сергей Токарев мотивировал 100-летием со дня смерти Владимира Ленина, которое будет отмечаться 21 января 2024 года. По подсчетам коммуниста для реставрации памятника требуется 9,8 миллиона рублей.

— Алена Апина за концерт в Липецке получила больше! — в сердцах заметил Сергей Токарев.

Монумент работы скульптора Льва Кербеля и архитектора Николая Бровкина установлен на Соборной площади 1983 году и является памятником архитектуры регионального значения.


8 253
#памятник #ремонт
2

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

6 минут назад
Все правильно, надо отремонтировать.
ответить

Мимо проходил

18 минут назад
Простые люди ,сбрасываются на лечение больных незнакомых детей , а почему коммунисты ,сами не хотят сброситьса на ремонт ?
ответить

Папа коммуниста

36 минут назад
Сергей Иванович, а что говорит по этому поводу ваш лечащий врач?
ответить

Сергей Иванович

43 минуты назад
Всё верно! Этот памятник - главный в области! Ленин - это народ, это рабочий, это справедливость!
ответить

Коммунист

56 минут назад
Такса глубоководная., людоедская
ответить

Такса глубоководная.

сегодня, 14:21
Зачем. ? Какая ориентация была у Ленина?
ответить

Камень преткновения

сегодня, 14:20
Правда, если требует народ, пусть составит петицию с подписями . Для начала . 7 ноября много т.н.коммунистов перед дверями обкома собралось ? 30 человек ? Вот и весь народ.
ответить

Правда

сегодня, 14:15
Почему только коммунисты,народ липецкий требует,чтобы власть выделила деньги.
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
65
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

Школа в «Елецком», ФОК в Сселках, дороги в новых микрорайонах и ремонт двух мостов через Липовку
#бюджет
5
Школа в «Елецком», ФОК в Сселках, дороги в новых микрорайонах и ремонт двух мостов через Липовку

59 минут назад

Общество
Звание «Почетный гражданин Липецкой области» в этом году получат летчик, врач-чиновник и строитель
#Почетный гражданин
6
Звание «Почетный гражданин Липецкой области» в этом году получат летчик, врач-чиновник и строитель

сегодня, 14:01

Общество
Областной Совет разрешил отстрел чаек
#облсовет #чайка
6
Областной Совет разрешил отстрел чаек

сегодня, 13:54

Общество
«Все коровы простуженные, а людей убивают морально»
#сельское хозяйство
27
«Все коровы простуженные, а людей убивают морально»

сегодня, 13:05

Общество
Количество жалоб по покупкам в интернете за увеличилось в 2,2 раза
#права потребителей #Роспотребнадзор
5
Количество жалоб по покупкам в интернете за увеличилось в 2,2 раза

сегодня, 11:59

Общество
В Липецкой области соберут 42 тонны сосновых шишек
#лес
8
В Липецкой области соберут 42 тонны сосновых шишек

сегодня, 10:34

Общество