Общество

сегодня, 14:01

Звание «Почетный гражданин Липецкой области» в этом году получат летчик, врач-чиновник и строитель

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#Почетный гражданин
Звание «Почетный гражданин Липецкой области» в этом году получат летчик, врач-чиновник и строитель
Сессия областного Совета выбрала тех, кто в этом году получит звание «Почетный гражданин Липецкой области». В списке претендентов содержались шесть фамилий: бывшего начальника управления здравоохранения и вице-спикера облсовета, а сейчас члена избирательной комиссии Липецкой области Василия Мурузова, генерал-лейтенанта запаса, заслуженного военного лётчика РФ Юрия Сушкова, генерального директора компании «Спецфундаментстрой» Евгения Сырова, бывшего вице-губернатора и экс-председателя облизбиркома Юрия Алтухова, заслуженного строителя РСФСР Николая Горевалова и заслуженного строителя РФ Николая Дашкова.

Депутаты единогласно проголосовали за три первые кандидатуры из этого списка. За Юрия Алтухова, которого лично знают чуть ли не все присутствовавшие в зале (восемь лет он занимал должность вице-губернатора и 15 лет — председателя облизбиркома) проголосовали только двое депутатов.



Почетные граждане Липецкой области, постоянно проживающие в регионе, наделяются пожизненными льготами: им не надо платить за коммуналку, телефон и радиоточку, они имею право на бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в общественном транспорте, и погребение.

В коллаже использованы фото Telegram-канал Липецкая область
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#Почетный гражданин

Комментарии (6)

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Гость.

14 минут назад
житель, Там у свидетельство дом на НЕДЕЛИНА 15а. Где угол отвалился и его стянули уголком с пластинами. Дыру заперли и закрасили, краска выделяется.
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липецкий

19 минут назад
как всегда-простого работягу не когда не выбирут-одно начальство!все они и делают,молодцы за чужой труд-награды!
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житель

23 минуты назад
Сыров качественно строит жилые дома, в сроки сдает, без нареканий.
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Кузькин отец

24 минуты назад
А вот по поводу кандидатуры Алтухова погорячились!
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Зоя

31 минуту назад
про оплату - точнее компенсацию оплаты за радиоточку - при современных технологиях насколько целесообразно - хотя лишняя копеечка не повредит никому....
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Камень преткновения

сегодня, 14:16
Сырова граждане не избрали в 2021 году в областные депутаты. А ему Почетный гражданин Липецкой области присваивают. Вывод ?
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