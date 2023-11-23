Звание «Почетный гражданин Липецкой области» в этом году получат летчик, врач-чиновник и строитель

Сессия областного Совета выбрала тех, кто в этом году получит звание «Почетный гражданин Липецкой области». В списке претендентов содержались шесть фамилий: бывшего начальника управления здравоохранения и вице-спикера облсовета, а сейчас члена избирательной комиссии Липецкой области Василия Мурузова, генерал-лейтенанта запаса, заслуженного военного лётчика РФ Юрия Сушкова, генерального директора компании «Спецфундаментстрой» Евгения Сырова, бывшего вице-губернатора и экс-председателя облизбиркома Юрия Алтухова, заслуженного строителя РСФСР Николая Горевалова и заслуженного строителя РФ Николая Дашкова.Депутаты единогласно проголосовали за три первые кандидатуры из этого списка. За Юрия Алтухова, которого лично знают чуть ли не все присутствовавшие в зале (восемь лет он занимал должность вице-губернатора и 15 лет — председателя облизбиркома) проголосовали только двое депутатов.Почетные граждане Липецкой области, постоянно проживающие в регионе, наделяются пожизненными льготами: им не надо платить за коммуналку, телефон и радиоточку, они имею право на бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в общественном транспорте, и погребение.