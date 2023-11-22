«Самое сложное — найти время на каждого из 12 детей»

В преддверии Дня матери в правительстве Липецкой области 25 женщинам вручили почётные знаки «Слава Матери».

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября: в этом году он выпадает на 26 ноября. Ежегодно к этой дате жительниц Липецкой области награждают за достойное воспитание детей: премией отмечены уже 575 матерей, чьи дети – активные участники общественно значимой деятельности, победители и призёры соревнований, конкурсов, фестивалей различного уровня.50-летняя Наталья Янова из Грязинского района шла награде «Слава Матери» 28 лет. И так совпало, что сегодня у Натальи двойной праздник: почётным знаком ее наградили в день рождения первой дочери Ангелины — ей исполнилось 28. А самому младшему ребёнку в большой семье шесть лет.– С возрастом я поняла, что самое сложное для многодетной матери — найти время на каждого ребёнка, чтобы просто обнять, поцеловать, посидеть рядом. У меня 12 детей, и если хотя бы полчаса на каждого выделить — это уже шесть часов! А ведь есть ещё стирка, готовка, которые тоже отнимают очень много времени… Если бы не помогали муж и старшие дети — я бы, конечно, не справилась... — Призналась Наталья Янова.Наталья — не только многодетная мать, но уже и бабушка — у нее подрастают две внучки. Девочки и ее младший сын почти ровесники, играют вместе. А когда за большим столом собирается вся семья — всех и не сосчитать!Наталья говорит: в планах пока больше детей нет, но если бог пошлёт — однозначно будет рожать! Женщина всегда хотела иметь большую, дружную и счастливую семью — так и получилось.Почти все награждаемые сегодня матери — многодетные. Вопреки существующим в обществе стереотипам, многим женщинам удаётся успешно совмещать работу и материнство.Машинист крана в копровом цехе НЛМК 60-летняя Любовь Аверина — мать троих детей. На комбинате она работает уже 41 год: в 1982 году по окончании училища пришла работать машинистом. Вскоре в общежитии НЛМК Любовь встретила будущего мужа — он с 1983 года — оператор установки непрерывной разливки стали в КЦ-1. Потом у пары родилась первая дочь Юлия — сейчас ей 38 лет, а после ещё и двойня Владимир и Наталия — им по 34 года. Сейчас у Юлии уже трое своих детей: 15-летний Данил, 14-летний Кирилл и 7-летний Александр.— В любую минуту мне приходил на помощь муж — я его очень ценю. Мы всегда всё решаем вместе. А ещё важны семейные традиции: у нас есть дом в деревне, мы собираемся в нем все вместе, отмечаем все дни рождения детей и внуков. А на День матери дети всегда сами накрывают стол: дочь Юлия кондитер и печёт замечательные торты: мне на день рождения она испекла двухъярусный торт! А мои фирменные блюда — это голубцы, холодец и блинчики с мясом, — рассказывает Любовь Аверина.Сама Любовь Аверина тоже выросла в многодетной семье, у нее было четверо сестер и трое братьев. По словам женщины, материнство никогда не было для неё сложным и никогда не мешало ей в профессии — и даже наоборот, давало стимул к новым свершениям: Любовь награждена почетными грамотами «НЛМК», почетным знаком «НЛМК» II степени, почетным званием «Ветеран труда НЛМК».И к своим коллегам по цеху Любовь Аверина всегда относится как к большой семье. Сейчас она активно занимается наставничеством, передает опыт молодым работникам — уже успела подготовить более 10 молодых специалистов. И для них она тоже как мама!Среди награжденный сегодня Ольга Степаненко из Измалковского района и Саяханум Османова из Добровского района, у каждой из них по 10 детей. А 48-летняя Надежда Козлова из Усманского района воспитывает аж 13 детей: шесть родных и семь приёмных! Самому старшему её ребёнку 29 лет.Дружить с будущим мужем Надежда Козлова начала ещё в школе, брак был ранним. А после 33 лет женщина подумала: как-то рано бабушкой становиться, надо ещё мамой побыть! Третий, четвёртый и пятый ребёнок появились друг за дружкой.— Первой родилась дочка, а потом появлялись на свет одни мальчишки, а очень хотелось ещё девочку… Решили взять приёмную — а там была семья из четырёх детей: две девочки и два мальчика — взяли всех. А потом они подросли, и взяли ещё семью из троих… Сейчас все мои дети неделимы и все на меня похожи! — Говорит Надежда Козлова.В семье Козловых сейчас трое восьмиклассников и трое шестиклассников! На семью, где столько подростков, приходится каждый день варить 15-литровую кастрюлю борща. А сколько лепить котлет и пирожков — никто и не считал.Но и сами дети готовят и составляют разнообразное меню для большой семьи. Пекут и блинчики, и оладушки — и мальчики в том числе.Самых достойных матерей в правительстве области чествовали молодые, но пока ещё не многодетные отцы. Первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко признался: четыре недели назад он стал отцом дочки и это событие заставило его по другому взглянуть на жену: из женщины она превратилась в мать. Вспомнил Александр Рябченко и свою мать — а она тоже многодетная, и с тремя детьми успешно совмещала работу в двух местах и строила карьеру.Председатель Липецкого областного совета Владимир Сериков рассказал собравшимся женщинам, что он уже три года воспитывает дочь Викторию.— Запомнил слова своего близкого друга: у тебя родился второй человек, который будет любить тебя всю свою жизнь: есть мама, а теперь ещё и дочь. Но сейчас всё же о мамах: в зале находится не менее четырёх женщин, у которых 10 детей и более — это просто что-то невероятное! Я даже близко себе не могут представить всю степень их колоссальной ответственности. Многодетные мамы, cсколько в вас терпения, любви и заботы! Нам с женой с трудом удаётся углядеть за одним сорванцом Викторией Владимировной, — сказал Владимир Сериков.Добавим, что на поддержку семей с детьми в Липецкой области в 2023 году выделено почти 3,9 миллиарда рублей. Областным законодательством предусмотрены выплаты, которые дополняют федеральные меры поддержки. Например, выплата при рождении первенца женщине до 24 лет, областной материнский капитал при рождении третьего и каждого последующего ребенка, а также двойни. 1 200 000 рублей предоставляется родителям при рождении трёх и более детей одновременно.Для многодетных есть льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, газификации и водоснабжения жилья и другие. Всего сегодня на учёте в органах соцзащиты состоит 16 626 многодетных семей. В них воспитывается 55 039 детей.