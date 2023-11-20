Общество

сегодня, 17:18

Вице-губернатор Анатолий Якутин уходит из правительства области

15 1230
#отставка #Анатолий Якутин
7
Вице-губернатор Анатолий Якутин уходит из правительства области

Игорь Артамонов объяснил оставку свего зама его семейными обстоятельствами.

Губернатор Игорь Артамонов анонсировал отставку своего заместителя Анатолия Якутина.

«По семейным обстоятельствам и связанной с этим сменой места работы уходит с занимаемого поста мой заместитель Анатолий Якутин. Благодарю Анатолия Владимировича за труд на благо Липецкой области и желаю  успехов на новом месте работы.», — написал губернатор в своем Telegram-канале. 

В Липецкую область Анатолий Якутин приехал вместе с Игорем Артамоновым. Он курировал сферы образования, культуры и цифровизации.


15 1230
#отставка #Анатолий Якутин
7

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ёжик

7 минут назад
Да, он сделал очень много для региона, только никто не знает что именно
ответить

489

9 минут назад
Артамонов молодец, так держать! Не тянет чиновник--домой!
ответить

Маша

9 минут назад
Слава Богу! Инициатор безоценочного обучения в школах едет домой!
ответить

Нет

19 минут назад
Хорошо потрудился,какой ,20 км от города,за дом зашел и все,сумрак... а если,высотка,то экстренные вызовы не работают
ответить

Школота

19 минут назад
И что, теперь точно не будет безотметочного обучения в области?! Не нужно отпускать этого доброго чиновника, ч не хочу носить школьную форму!!!
ответить

По зарплатам

23 минуты назад
Простым людям область не вошла в 50 среди регионов .
ответить

Хорошо потрудился.

33 минуты назад
20 км от города не какой цыфровизации. Да и интернета почти нет.
ответить

Баба Нюра

34 минуты назад
не знаю кто это, но на всякий случай напишу что это страшная невосполнимая потеря для области и пойду плакать
ответить

А кто

36 минут назад
Это такой был,пусть хоть все уйдут,мы не заметим.Может жизнь лучше станет.
ответить

А кто

36 минут назад
Это такой был,пусть хоть все уйдут,мы незаметим.Может жизнь лучше станет.
ответить
Еще комментарии
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

Из-за снегопада отменены несколько межмуниципальных автобусных рейсов
#снегопад #общественный транспорт
4
Из-за снегопада отменены несколько межмуниципальных автобусных рейсов

55 минут назад

Общество
Глава Липецка потребовала встречи с мамой школьника, которого зажало дверями автобуса
#ЧП #автобус
8
Глава Липецка потребовала встречи с мамой школьника, которого зажало дверями автобуса

сегодня, 16:47

Общество
В заснеженном Ельце автомобили не могут въехать на гору улицы Ленина
#снегопад #гололёд
6
В заснеженном Ельце автомобили не могут въехать на гору улицы Ленина

сегодня, 15:57

Общество
Липчане могут купить машины чиновников
#автомобили #чиновники
25
Липчане могут купить машины чиновников

сегодня, 15:09

Общество
«Нам не приносят платежки за тепло и горячую воду»: жители Грязей недоумевают
#квитанции #отопление
7
«Нам не приносят платежки за тепло и горячую воду»: жители Грязей недоумевают

сегодня, 14:51

Общество
«Какой следователь звонит? Что происходит?!»
#мошенники #психолог
8
«Какой следователь звонит? Что происходит?!»

сегодня, 14:44

Общество