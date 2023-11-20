Общество
сегодня, 17:18
Вице-губернатор Анатолий Якутин уходит из правительства области
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Игорь Артамонов объяснил оставку свего зама его семейными обстоятельствами.
Губернатор Игорь Артамонов анонсировал отставку своего заместителя Анатолия Якутина.
«По семейным обстоятельствам и связанной с этим сменой места работы уходит с занимаемого поста мой заместитель Анатолий Якутин. Благодарю Анатолия Владимировича за труд на благо Липецкой области и желаю успехов на новом месте работы.», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В Липецкую область Анатолий Якутин приехал вместе с Игорем Артамоновым. Он курировал сферы образования, культуры и цифровизации.
«По семейным обстоятельствам и связанной с этим сменой места работы уходит с занимаемого поста мой заместитель Анатолий Якутин. Благодарю Анатолия Владимировича за труд на благо Липецкой области и желаю успехов на новом месте работы.», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В Липецкую область Анатолий Якутин приехал вместе с Игорем Артамоновым. Он курировал сферы образования, культуры и цифровизации.
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Комментарии (15)
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Ёжик
489
Маша
Нет
Школота
По зарплатам
Хорошо потрудился.
Баба Нюра
А кто
А кто