Вице-губернатор Анатолий Якутин уходит из правительства области

Игорь Артамонов объяснил оставку свего зама его семейными обстоятельствами.

Губернатор Игорь Артамонов анонсировал отставку своего заместителя Анатолия Якутина.



«По семейным обстоятельствам и связанной с этим сменой места работы уходит с занимаемого поста мой заместитель Анатолий Якутин. Благодарю Анатолия Владимировича за труд на благо Липецкой области и желаю успехов на новом месте работы.», — написал губернатор в своем Telegram-канале.



В Липецкую область Анатолий Якутин приехал вместе с Игорем Артамоновым. Он курировал сферы образования, культуры и цифровизации.





