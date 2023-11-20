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Пять сотрудниц НЛМК получили награды международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

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Пять сотрудниц НЛМК получили награды международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

Сразу пять сотрудниц НЛМК стали победителями и призерами международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли». В финал премии в этом году вышли 120 женщин из 57 компаний, а всего было подано более 450 заявок.

Две сотрудницы НЛМК стали победительницами премии: 

В номинации «Прорыв года» лучшей стала бизнес-партнер управления по взаимодействию с корпоративными функциональными направлениями НЛМК Кристина Вострикова. Она представила жюри оригинальную систему адаптации новых сотрудников компании. 

- Я узнала о премии из рассылки ассоциации и решила послушать вводный вебинар. На нем язарядилась энергией активных, сильных, амбициозных женщин-профессионалов,которые уже прошли этот путь в прошлом году. Они так красочно рассказывали обэмоциях, которые дало им участие в проекте, что я решила – это то, что мне нужно! – поделилась Кристина Вострикова. 

В номинации «Инноватор года» победила инженер дирекции по исследованиям и разработкам НЛМК Маргарита Герасимова. Она разработала инновационную экспресс-методику определения качества стали непосредственно в момент ее выплавки. 

Призерами премии стали инженер дирекции по разработке новых технологий процесса НЛМК Анна Волкова, оператор электронно-вычислительных машин НЛМК Маргарита Костенькова, руководитель направления дирекции по коммуникациям НЛМК Яна Ларина. 

Анну Волкову жюри оценило за активную подачу инициатив по улучшению производства, Маргариту Костенькову отметили в социальной работе, а Яну Ларину за разработку стратегии внутренних коммуникаций. 

-  Важно осознавать, что твоя работа отмечается за пределами компании в такой престижной премии. Когда видишь себя в списке финалисток, ощущаешь, как минимум, гордость за профессию. Тем более, что моя профессия – это вызов компетенциям каждый день в быстро меняющейся информационной среде, - отметила Яна Ларина.

Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» проводится ежегодно. Она призвана отметить достижения профессионалов, которые привнесли значительный вклад в развитие горнодобывающей, металлургической, нефтегазохимической, обрабатывающей и других смежных отраслей, являются примером для коллег, ведут активную социальную и благотворительную деятельность.

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