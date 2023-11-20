Общество
13 минут назад
Липчане могут купить машины чиновников
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Торги начались сегодня.
Правительство Липецкой области принято решение об условиях приватизации автотранспорта и утвердило перечень автомобилей, подлежащих приватизации. GOROD48 уже сообщал о решении губернатора Игоря Артамонова продать несколько сот чиновничьих автомобилей, которые не используются.
Купить машины можно на электронном аукционе. Извещение о проведении торгов со всей необходимой информацией для будущего владельца размещено на электронной площадке ГИС «Торги».
Определена начальная цена автомобилей. От 58 800 рублей за «семерку» до 986 400 рублей за «SsangYong».
Прием заявок на участие в первом аукционе по приватизации автомобильного транспорта начался сегодня, 20 ноября, в одиннадцать часов и продлится до трех часов дня 12 декабря.
Купить машины можно на электронном аукционе. Извещение о проведении торгов со всей необходимой информацией для будущего владельца размещено на электронной площадке ГИС «Торги».
Определена начальная цена автомобилей. От 58 800 рублей за «семерку» до 986 400 рублей за «SsangYong».
Прием заявок на участие в первом аукционе по приватизации автомобильного транспорта начался сегодня, 20 ноября, в одиннадцать часов и продлится до трех часов дня 12 декабря.
1 251
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