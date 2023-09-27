250 автомобилей из парка бюджетных организаци продадут или направят на СВО

Такое заявление сделал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Сегодня губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что правительство области оптимизирует автопарк, так как большое количество автотранспорта — это «бессмысленная неэффективная трата бюджетных денег». Передав избыточные автомобили на нужды СВО, или сбыв их с торгов, удастся и оптимизировать расходы.



На видео, выложенном губернатором, ряды «УАЗов» разных моделей, «Лад», «Шевроле», «Сан Йонгов», «Митсубиси», «Рено», «Киа», «Тойот» и «Фордов». Пресс-секретарь Игоря Артамонова Михаил Шаршаков уточнил GOROD48, что этот избыточный автотранспорт находился на балансе бюджетных организаций и областных управлений.— Примерно 250 автомобилей на первом этапе подлежат оптимизации. Из них здесь находятся 109 автомобилей: 40 автомобилей полноприводных мы планируем передать на нужды СВО, оставшиеся автомобили выставим на торги и продадим, — говорит на видео вице-губернатор Сергей Курбатов.Кроме того Игорь Артамонов сообщил, что «есть идеи по созданию парка электротакси, которые в том числе будут обслуживать чиновников».