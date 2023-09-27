Общество

44 минуты назад

250 автомобилей из парка бюджетных организаци продадут или направят на СВО

7 585
#автомобили #чиновники
1

Такое заявление сделал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сегодня губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что правительство области оптимизирует автопарк, так как большое количество автотранспорта — это «бессмысленная неэффективная трата бюджетных денег». Передав избыточные автомобили на нужды СВО, или сбыв их с торгов, удастся и оптимизировать расходы.

На видео, выложенном губернатором, ряды «УАЗов» разных моделей, «Лад», «Шевроле», «Сан Йонгов», «Митсубиси», «Рено», «Киа», «Тойот» и «Фордов». Пресс-секретарь Игоря Артамонова Михаил Шаршаков уточнил GOROD48, что этот избыточный автотранспорт находился на балансе бюджетных организаций и областных управлений.

— Примерно 250 автомобилей на первом этапе подлежат оптимизации. Из них здесь находятся 109 автомобилей: 40 автомобилей полноприводных мы планируем передать на нужды СВО, оставшиеся автомобили выставим на торги и продадим, — говорит на видео вице-губернатор Сергей Курбатов.

Кроме того Игорь Артамонов сообщил, что «есть идеи по созданию парка электротакси, которые в том числе будут обслуживать чиновников».

Видео: пресс-служба правительства Липецкой области
7 585
#автомобили #чиновники
1

Комментарии (7)

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Либерман

14 минут назад
777, Пока это Ваши домыслы
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Правильно

18 минут назад
Трусы, носки не забудьте. Мыло тоже нужно, полотенце,...
ответить

Илья

19 минут назад
автохлам как показуха
ответить

Знающий

22 минуты назад
777, в больницах Газели.
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Молодец

25 минут назад
А то какая то чинуша,а её возят домой,машина находится в личном распоряжении водителя.Утром опять забери,вечером отвези.Это сколько бюджетного бензина тратится.Давно было в этой сфере порядок навести.Народ такое решение поддерживает.
ответить

Молодец

25 минут назад
А то какая то чинуша,а её возят домой,машина находится в личном распоряжении водителя.Утром опять забери,вечером отвези.Это сколько бюджетного бензина тратится.Давно было в этой сфере порядок навести.Народ такое решение поддерживает.
ответить

777

29 минут назад
С больниц сейчас заберут последние машины. И так врачи на скотовозках ездят на вызовы, а теперь и это отберут.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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