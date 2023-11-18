Липчанин угнал «советскую классику», но намучавшись с машиной, бросил её на улице

Тем не менее, отвечать по уголовной статье придётся.

Сотрудники ОП № 7 УМВД России по Липецку задержали подозреваемого в угоне автомобиля с улицы Шерстобитова.

В пресс-службе областного полицейского ведомства пояснили, что 26 октября нетрезвый угонщик заметил «ВАЗ 2105» на улице, а дёрнув за ручку дверь, убедился, что она не закрыта.

В результате злоумышленник решил угнать чужое авто. Работал он по классике: соединил провода зажигания и уехал. В пути угонщика поджидали «33 несчастья: он задел забор и помял кузов, затем у него закончился бензин. Вдоволь намучившись с чудом отечественного автопрома, он бросил ей возле одного из домов на улице Московской и ушёл домой.

В результате 54-летнему хозяину машины был нанесён ущерб на 20 тысяч рублей.

В угоне подозревают 23-летнего парня, у которого, несмотря на возраст, уже богатая биография: ранее он уже был судим, нигде не работал.

Подозреваемого отправили под подписку о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.