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Липецкая вечЁрка: новые подробности убийства участника СВО, автобус-ловушка и фальсификаторы протоколов
Сегодня, 17 ноября, стали известны новые подробности убийства 40-летнего вагнеровца, липецкая семья ищет свидетелей инцидента в автобусе, а двух судебных приставов обвили в фальсификации документов.
С участником СВО женщина познакомилась на работе. Он, заключивший контракт с ЧВК «Вагнер» в местах лишения свободы, попросил юридической помощи в восстановлении водительских прав и открытии ИП. Потом официальные отношения переросли в личные, но не надолго. Мужчина был слишком навязчив, стал преследовать и шантажировать женщину.
В дело вмешался ее муж, хотя женщина с ним давно не жила, но мужчина решил, по всей видимости, что не может остаться в стороне. Липчанка уверяет, что это любовник выслеживал мужа, а не наоборот, как полагает следствие. И муж защищался, а не нападал.
И снова происшествие в общественном транспорте. Липчанка Ксения Фофонова рассказала GOROD48, как вечером 16 ноября ее 6-летнего сына и 60-летнего отца зажало дверями автобуса № 17. На остановке «ГИБДД» водитель, не удостоверившись, что все вышли, закрыл двери и зажал ребенка, а дедушку, державшего внука за руку, протащил по асфальту.
В полицию и к врачам женщина не обращалась. Откликов от очевидцев произошедшего с ее родынми Ксения ждёт по телефону 951-442-4924 или во ВКонтакте. К вечеру стало известно, что перевозчик начал служебное расследование, а городской департамент транспорта взял его под контроль.
— Ну вот. То мужчине ногу переехали, то мальчика дверьми зажали, у нас вообще кто людей перевозит, они что там все дебилы! Если бы моего сына зажали дверьми, я бы водиле руки оторвал, — оставил агрессивный отзыв Житель.
— Вина водителя, конечно, есть, но и дедушке нужно было быть внимательнее. Водитель не видит ребенка в зеркало из-за его маленького роста, — встала на защиту водителя Светлана.
— Я писала жалобу в транспортное предприятие на водителя 359 автобуса, а мне ответили, что надо правильно заходить. Пострадали двое детей. Свидетелей не искала, поняла, что это всё бесполезно и водителям всё сходит с рук, — поделилась опытом Лариса.
— Попахивает вымогательством… Есть такое, — сделал вывод Ваш тренер.
— Подобную картину регулярно наблюдаю на остановке 9 мая до 8 утра. Водители, особенно если автобус битком, закрывают двери, когда люди еще не успели выйти. Пассажиры шумят, нажимают на кнопки, но водителю бывает и пофиг. Уважаемые перевозчики, вдолбите своим дятлам правила безопасности и правила поведения на работе, — написал Печально.
Три жителя Грязинского района неожиданно для себя получили извещение о штрафе в 1000 рублей каждый. Позже выяснилось, что протоколы о нарушении законодательства об исполнительном производстве были сфальсифицированы. По данным следствия, судебный пристав-исполнитель действовала по согласованию со своим начальником. Все для улучшения отчетности.
Дело начальника районного отделения регионального УФССП России и его бывшей подчиненной, обвиняемых в семи эпизодах по уголовным статьям «Злоупотребление должностными полномочиями». «Служебный подлог» и «Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом», передано в суд. Обвиняемые вину не признали.
— Да всё просто. Сверху спускают планы о составлении протоколов на уклоняющихся должников. А протокол можно составить только когда он явится и объяснения даст. А они, понятно, не торопятся. То есть, они были вынуждены так поступать. К слову, не первый случай в нашей области, да и по стране повсеместно. Хотя, могли обвинения и за уши притянуть. Три протокола — как-то маловато. Обычно при таких нарушениях их серьезно больше, — предположил Викторм.
— Викторм, прям вынуждены были! За несоставление протокола ничего приставу не будет — это инициатива пристава, чтобы угодить начальству и получить премию побольше. Протокол — это дополнительный показатель, основная их деятельность — взыскивание долгов и суммы взысканных долгов, — ответил ему Посёлок.
— А как чиновников из ГЖИ привлечь за отписки? — вступил в диалог со своей проблемой Клейменов.
И еще о судебных новостях. Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию по иску о взыскании компенсации морального вреда с родителей школьницы за оскорбительный фотоколлаж на учителя.
Шестиклассница скачала из интернета фотографию педагога и сделала коллаж для игры «Правда или ложь», а коллаж содержал текст с неэтичным предложением интимного характера. Коллаж разаошелся среди учеников и окружения педагога.
Учительница обратилась в суд, с требованием компенсации морального ущерба в миллион рублей. Советский суд снизил сумму до 80 000 тысяч рублей. В апелляционную инстанцию обратились и родители, и учитель, первые хотели еще раз снизить сумму, а вторая — увеличить. Областной суд встал на строну учителя и увеличил компенсацию до 160 000 рублей. Эти деньги теперь должны выплатить родители.
— За базар ответила, — резюмировал Созерцатель.
По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке — от 1 до 3 градусов мороза. А ночью столбики термометров могут опуститься до -5 градусов. Так что уже пора менять гардероб на зимний.
В областном ожоговом центре уже третий пациент с обморожениями. 40-летняя женщина находится на ИВЛ. Пьяную липчанку нашли лежащей на земле, она обморозила руки и ноги.
— Главное руки спасти, чтобы стакан держать чем было, — заметил Да.
жуткая история
Электорат