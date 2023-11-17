Происшествия
36 минут назад
Перевозчик проводит служебное расследование по инциденту на маршруте №17
Департамент транспорта держит ситуацию на контроле.
Руководство перевозчика проводит служебное расследование по инциденту, произошедшему 16 октября на маршруте №17. Об этом GOROD48 cообщили в пресс-службе администрации Липецка.
— Департамент транспорта администрации города Липецка держит ситуацию на контроле, — добавили в мэрии.
Напомним, переехавшая два месяца назад в Липецк из Челябинска Ксения Фофонова ищет через соцсети свидетелей дорожного происшествия, которое произошло 16 ноября примерно в 21:00 напротив остановки «ГИБДД».
Как пишет в своем посте Ксения, водитель автобуса №17, не удостоверившись, что все пассажиры вышли, зажал 6-летнего ребёнка дверями и продолжил движение. 60-летний дедушка, который держал мальчика за руку, тоже пострадал: автобус протащил его по дорожному покрытию, пока мужчина пытался вызволить внука.
— Отец вышел из автобуса, моего сына он при этом держал за руку. Когда закрылись двери и автобус поехал, сыну зажало дверями ногу, а моему отцу — руку. Остановился водитель только после криков и стуков по двери и стёклам. Стоявшие на остановке люди всё происходящие снимали на телефоны — мы ищем эти записи. У моего отца царапины на руке и колене, травмированы пальцы и запястье. К тому же у него больная спина — теперь стало ещё хуже. А мой сын, когда водитель всё же открыл дверь, просто выпал из автобуса! — Рассказала GOROD48 Ксения Фофонова.
Добавим, что ни в больницы, ни в полицию семья не обращалась. Но полиция уже начала проверку по факту публикаций в соцсетях.
— Департамент транспорта администрации города Липецка держит ситуацию на контроле, — добавили в мэрии.
Напомним, переехавшая два месяца назад в Липецк из Челябинска Ксения Фофонова ищет через соцсети свидетелей дорожного происшествия, которое произошло 16 ноября примерно в 21:00 напротив остановки «ГИБДД».
Как пишет в своем посте Ксения, водитель автобуса №17, не удостоверившись, что все пассажиры вышли, зажал 6-летнего ребёнка дверями и продолжил движение. 60-летний дедушка, который держал мальчика за руку, тоже пострадал: автобус протащил его по дорожному покрытию, пока мужчина пытался вызволить внука.
— Отец вышел из автобуса, моего сына он при этом держал за руку. Когда закрылись двери и автобус поехал, сыну зажало дверями ногу, а моему отцу — руку. Остановился водитель только после криков и стуков по двери и стёклам. Стоявшие на остановке люди всё происходящие снимали на телефоны — мы ищем эти записи. У моего отца царапины на руке и колене, травмированы пальцы и запястье. К тому же у него больная спина — теперь стало ещё хуже. А мой сын, когда водитель всё же открыл дверь, просто выпал из автобуса! — Рассказала GOROD48 Ксения Фофонова.
Добавим, что ни в больницы, ни в полицию семья не обращалась. Но полиция уже начала проверку по факту публикаций в соцсетях.